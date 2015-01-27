Отели Hyatt во Владивостоке грозят стать убыточными навсегда

Уже сегодня ясно, что отели Hyatt, даже когда их введут в эксплуатацию, для города масштаба Владивостока будут весьма сомнительным с точки зрения экономики удовольствием

Чиновники в случае с отелями-долгостроями оказались в роли буриданова осла, разрываясь между бесконечными тратами и боязнью продешевить, пишет деловая газета "Золотой Рог".

В канун новогодних праздников губернатор Приморья Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ пообещал уже в 2015 году завершить «стройку века», начатую еще его предшественником Сергеем ДАРЬКИНЫМ, - возведение двух пятизвездочных отелей сети Hyatt. Но достроить многострадальные объекты - это полбеды. Вслед за этим встает вопрос: а кто собственно, будет управлять проектом и отбивать вложенные миллиарды?

Так как администрация края не имеет права управлять коммерческим объектом, на повестке дня стоит вопрос о продаже отелей, тем более что, по сведениям «Золотого Рога», к новостроям уже приценивались инвесторы из Южной Кореи. Но, как говорится, воз и ныне там, а ведь в отсутствие рачительного хозяина даже самые люксовые апартаменты по прошествии энного срока начнут приходить в запустение, пишет деловая газета "Золотой Рог".

2015-й! И точка

«Сейчас ведутся работы в Hyatt на 500 номеров на Корабельной Набережной. Параллельно мы ведем переговоры с Московским кредитным банком об открытии кредитной линии для обеспечения завершающих строительных работ второго отеля на мысе Бурном. Я очень аккуратен в сроках, так как они неоднократно по финансовым вопросам переносились, но мы планируем в следующем (2015-м. – Прим. ред.) году уже запустить отель на Корабельной Набережной и достроить второй», - сказал Владимир Миклушевский в интервью агентству «Интерфакс - Дальний Восток».

Глава региона отметил, что сейчас строительная готовность объектов не менее 90%. «Запуск отеля - это не просто завершение строительства. Запуск - это когда двери отеля открывает обученный консьерж, на ресепшене встречает грамотный персонал. То есть когда отель полностью готов к приему посетителей. А сервис и, соответственно, подготовка персонала должны быть на уровне пяти звезд», - считает губернатор.

Первоначально две пятизвездочные гостиницы Hyatt предполагалось построить к саммиту АТЭС во Владивостоке - к сентябрю 2012 года. Начинали строиться отели еще в рамках Постановления Правительства №480 о Федеральной целевой программе «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года». В 2011 году между оператором проекта и сетевым гостиничным холдингом Hyatt Hotels Corporation было заключено соглашение об управлении пятизвездочными отелями. Но саммит успешно прошел, его участники с комфортом переночевали на борту специально подогнанных «принцесс», а супергостиницы так и остались в стадии вечной достройки, надолго став героями местных анекдотов.

Досье "Золотого Рога": Гостиница делового типа «Хаятт Ридженси Владивосток - Золотой Рог» (Hyatt Regency Vladivostok, Golden Horn) и гостиница курортного типа «Хаятт Владивосток Бурный» (Hyatt Vladivostok, Burny) станут третьим и четвертым отелями в России под маркой Hyatt. Они рассчитаны на 222 и 216 номеров соответственно.

Первоначально срыв сроков строительства чиновники объяснили необходимостью перепроектирования гостиничных комплексов в соответствии со стандартами международного сетевого оператора Hyatt. По-русски говоря, перевели стрелки.

В конце декабря 2012 года премьер-министр Дмитрий МЕДВЕДЕВ поручил губернатору Приморья Владимиру Миклушевскому обеспечить ввод в эксплуатацию гостиниц во Владивостоке в срок до 1 июня 2013 года. В сентябре 2014 года первый вице-губернатор Александр Костенко назвал очередной планируемый срок сдачи первого из двух отелей (на Корабельной набережной) - апрель-май 2014 года. В апреле 2014 года на совещании у первого вице-премьера Игоря ШУВАЛОВА утверждены новые сроки сдачи отелей: на Корабельной набережной - 30 декабря 2014 года, на мысе Бурном - 1 июля 2015 года. И эти сроки уже не выдержаны.

Подрядные рокировки

По ходу дела краевые власти успели отказаться от услуг генподрядчиков ООО «СК «Приморье - Дальний Восток» (отель на Корабельной набережной) и ЗАО «Технострой - М» (мыс Бурный). «По причине невыполнения договорных обязательств», - крайне исчерпывающая формулировка.

Досье "Золотого Рога"

Нецелевое использование бюджетных средств при строительстве гостиницы «Хаятт Ридженси Владивосток - Золотой Рог» выявил заказчик строительства гостиницы - ОАО «Наш дом - Приморье» (100% принадлежит Приморскому краю). По мнению заказчика, средства были необоснованно потрачены на содержание командированных во Владивосток иностранных работников. «Наш дом - Приморье» обратилась к генподрядчику с претензией о возврате средств еще в феврале текущего года. Однако добровольно СК «Приморье - Дальний Восток» претензию не удовлетворила. Заказчик обратился в Арбитражный суд Приморского края с иском о возврате бюджетных средств. Также в суд подано ходатайство о наложении обеспечения на имущество потенциального должника. Единственным владельцем ООО «Строительная компания «Приморье - Дальний Восток» является Игорь АКУЛИЧ, бывший гендиректор ООО «Первая игровая компания Востока», которое выступило партнером по сделке с Summit Ascent Holdings, Melco и Elegant City по вложению более $700 млн в интегрированную развлекательную зону «Приморье».

Достраивать две 5-звездочные гостиницы, ставшие примером долгостроя и нерасчетливой траты бюджетных средств, взялось казенное предприятие «Единая дирекция по строительству объектов на территории Приморского края».

В марте 2013 года депутаты Законодательного Собрания Приморского края утвердили выдачу госгарантий в объеме 1 млрд рублей ОАО «Наш дом - Приморье» (100% акций принадлежит Приморскому краю) на достройку этих отелей. В сентябре 2013 года история с одобрением госгарантий повторилась, но сумма уже была 1,4 млрд рублей. И это еще не все. В феврале 2014 года депутаты внесли изменения в законопроект о бюджете региона, в том числе выделили 400 млн рублей компании-заказчику на достройку отелей Hyatt.

Счетная палата РФ сообщала, что затраты на два отеля составляли 7,3 млрд рублей. По данным Контрольно-счетной палаты (КСП) Приморского края, сметная стоимость была превышена в два раза: по гостиничному комплексу на мысе Бурном - с 3,862 млрд рублей до 7,471 млрд, по отелю на Корабельной набережной - с 3,723 млрд рублей до 7,449 млрд.

Депутат от КПРФ Артем САМСОНОВ чуть меньше года назад утверждал, что на строительство и ввод в эксплуатацию гостиниц необходимо еще 4,5 млрд рублей.

Коммунист, которого коллеги уже успели прозвать «Хайяттом» за постоянный интерес к процессу, даже внес на рассмотрение депутатов законопроект, который запрещает выделять из краевого бюджета средства на достройку гостиниц, а также предоставлять госгарантии для получения кредитов в банках на эти же цели компанией «Наш дом - Приморье».

«Так как данные гостиничные комплексы являются коммерческим проектом и после постройки будут переданы в частную собственность, данные расходы не являются первоочередными для Приморского края. Предлагаю законодательно запретить финансирование строительства гостиниц до тех пор, пока не будет предоставлено финансово-экономическое обоснование с указанием срока окупаемости необходимых вложений в размере 4,5 млрд рублей», - предлагал Артем Самсонов.

Как и следовало ожидать, коллеги за редким исключением «прокатили» инициативу новоявленного «Хайятта», зато дружно заявили «одобрямс» очередному гостиничному траншу из краевого бюджета.

По словам Самсонова, представители администрации Приморья попытались обосновать необходимость передачи гостиниц в частную собственность заверениями, что ОАО «Наш дом - Приморье» будет выплачивать краю дивиденды.

«Однако на резонный вопрос, сколько дивидендов было выплачено, последовал ответ: «103 млн рублей». Однако после некоторой заминки прозвучала поправка: 103 - это не дивиденды, а вся прибыль, которую решено было не распределять на дивиденды, так как надо гасить уже взятые кредиты. Вот и интересно, а завтра не придется ли за взятые кредиты гостиницами расплатиться?» - задает вопрос депутат.

Корейский покупатель

А почему бы и нет? По сведениям «Золотого Рога», интерес к недостроям в Приморье проявляют южнокорейские Hyundai (уже владеет одним отелем во Владивостоке) и Lotte. Вроде бы как корейцы были готовы выкупить оба отеля еще до их достройки, но по цене ниже той, которая вырисовывается в итоговой ведомости со всеми дополнительными бюджетными вливаниями.

Стоит отметить, что участники рынка считают приморские «хайятты» образчиком экономической неэффективности.

«Сами по себе проекты изначально были дорогими и «сырыми», так как отели нужно было запустить в сжатые сроки. На первый план вышло традиционное русское «авось»: начнем, а там уж как-нибудь достроим. Второй момент - удорожание отделочных материалов, которые поставляются из-за рубежа. В итоге, учитывая падение рубля, смета раздулась до фантастических масштабов. А значит, оценить сроки окупаемости крайне сложно», - говорит представитель консалтинговой компании «Абсолют-ДВ» Игорь СТАРУХИН.

Приморские отельеры полагают, что загрузка отеля вряд ли будет высокой. «Сейчас большинство компаний сокращают командировочные расходы, а количество иностранных туристов во Владивостоке с момента проведения саммита АТЭС если и увеличилось, то незначительно. И уж точно, что большая их часть - как правило, это туристы из Китая - размещается в более доступных гостиницах», - говорит представитель одной из местных гостиниц.

В качестве примера можно привести четырехзвездочный отель Hyundai, в настоящее время являющийся самым высоким по классу в местном гостиничном фонде. Эксперты отмечают, что этот отель загружен на 100% только несколько раз в год, как правило в то время, когда Владивосток сталкивается с наплывом обеспеченных гостей, принимающих участие в том или ином масштабном мероприятии.

Итак, корейцы готовы рискнуть, но не готовы переплачивать. Они все еще остаются заложниками «великого будущего» Дальнего Востока и Владивостока в частности. Но сейчас не только в Азии есть свободные средства, которые требуют вложения в реальные проекты. Отели во Владивостоке, с учетом обещанных российским правительством перспектив региона, выглядят совсем неплохо. Если будут предложены по разумной цене. А значит, с потерями бюджетных средств, уже инвестированных в проект. Рискнет ли пойти на этот шаг губернатор Приморья, вот в чем вопрос, пишет деловая газета "Золотой Рог". .

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.