В Приморье "черные риэлтеры" похитили и удерживали собственника квартиры

Сотрудники Управления Росреестра по Приморскому краю помогли найти человека, который был похищен и удерживался «черными риэлторами». В ходе осуществления регистрационного процесса по регистрации перехода прав на квартиру сотрудники Управления обратили внимание на нервозное поведение граждан, которые явно пытались что-то скрыть. Данное поведение вызвало у сотрудников Управления сомнения в чистоте проводимой сделки продажи квартиры. Спустя некоторое время в Управление поступило заявление от племянника владельца квартиры с просьбой приостановить сделку, так как ее владелец исчез. После этого Управление незамедлительно связалось с отделом полиции, где подтвердили, что владелец указанной квартиры действительно находится в розыске (похищен) и до настоящего времени его местонахождение не установлено.

В ходе действий Управления по оказанию помощи полиции в розыске пропавшего человека и по пресечению возможных мошеннических действий с его квартирой, подозреваемые лица были задержаны прямо в подразделении Управления сотрудниками полиции. Пропавший владелец квартиры был освобожден и возвращен своим родственникам. Как отметили сотрудники полиции, угроза его жизни и здоровью была вполне реальна. Его квартира стала объектом мошеннических действий «черных риэлторов», которыми он насильно удерживался.

Необходимо отметить, что Управление Росреестра активно взаимодействует с правоохранительными органами по вопросам защиты прав граждан. В рамках определенных законом полномочий Управлением ведется системная профилактическая работа по предотвращению преступных замыслов по завладению недвижимым имуществом.

Так, в целях повышения квалификации работников в данном вопросе руководством Управления проводятся занятия с привлечением сотрудников УВД Приморского края, органов прокуратуры. В залах приема и выдачи документов установлены камеры видеонаблюдения. Записи при возникновении сомнений инициативно представляются оперативным и следственным подразделениям правоохранительных органов.

Во всех случаях Управлением своевременно направляется в правоохранительные органы информация о наличии признаков преступлений, предусмотренных Уголовным Кодексом Российской Федерации. Органами внутренних дел по указанным фактам проводятся проверки и принимаются меры воздействия к злоумышленникам.

Проводимая совместная работа дает определенные положительные результаты.

Например, в ходе проведения правовой экспертизы была обнаружена попытка приобретения права собственности по поддельным документам. В ходе совместной работы с УБЭП УВД по Приморскому краю мошенники были установлены и привлечены к ответственности в соответствии с законом.

Другой случай - к специалисту отдела приема-выдачи документов в порядке очереди обратился за восстановлением документов на квартиру, в связи с их утратой, гражданин М. В ходе проверки паспортных данных специалист обратил внимание на несоответствие возраста заявителя возрасту, указанному в паспорте, а также на имеющиеся признаки замены фотографии. Информация о наличии признаков подделки удостоверяющего документа была оперативно передана в правоохранительные органы. В процессе проведенной ими проверки был установлен факт подделки паспорта, криминальное прошлое и настоящее злоумышленника. Таким образом, в результате совместных действий специалистов Управления и сотрудников правоохранительных органов была предотвращена афера с квартирой.

Также предотвращались преступления, когда злоумышленники пытались продать жилье давно умерших людей. Так, отметим случай, когда мошенники принесли в Управление поддельные доверенности на квартиры и попытались оформить сделку купли - продажи, используя чужой паспорт. Подозрения в подделке документов возникли у специалистов Управления в ходе правовой экспертизы представленных документов. В последствии документы были направлены в правоохранительные органы, где данное подозрение нашло подтверждение. В результате по факту подделки доверенностей на куплю-продажу были возбуждены уголовные дела.

Таким образом, при выявлении фактов мошенничества Управление незамедлительно информирует правоохранительные органы и в целом в рамках закона оказывает им всемерное содействие и помощь в раскрытии таких преступлений. Работа по пресечению мошеннических действий с объектами недвижимости будет продолжаться.

В свою очередь гражданам при осуществлении сделок с недвижимостью необходимо тщательно подходить к этому вопросу, учитывая нижеследующие рекомендации наших специалистов:

Справка Росреестра: Как уберечься от мошеннических действий с объектом недвижимости

Покупая квартиру вы должны установить несколько фактов:

1. Установить факт принадлежности объекта недвижимости продавцу (можно получить выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество - ЕГРП). Если сведений об объекте нет в ЕГРП, запросить справку следует у органа, который осуществлял регистрацию прав до начала деятельности на территории соответствующего субъекта РФ учреждения юстиции по регистрации (например, в отношении жилых помещений информацию может представить БТИ)

2. Общедоступные сведения из ЕГРП можно получить на сайте Росреестра www.rosreestr.ru в разделе «Электронные услуги», на едином портале государственных и муниципальных услуг. Запрос можно также направить почтовым отправлением в офис Росреестра или Кадастровой палаты. К общедоступным сведениям относятся: сведения (выписка) о зарегистрированных правах на объект недвижимости и сведения о переходе прав на объект недвижимости. В выписке из ЕГРП содержится: описание объекта недвижимости, информация о зарегистрированных правах на него, наличии ограничений (обременений) прав, сведения о существующих на момент выдачи выписки правопритязаниях и заявленных в судебном порядке правах требования в отношении объекта недвижимости и отметках о возражении в отношении зарегистрированного права на него.

3. Продается та квартира, которую показывали (необходимо обратить внимание на соответствие номеров дома и квартиры по договору и непосредственно на табличках на доме и на квартире, квартира не находится под арестом)

4. Продавец квартиры тот человек, за которого выдает себя (за данной информацией не стесняйтесь зайти к соседям). Одна из афер – по паспорту Владельца продает мошенник с похожим на Владельца лицом.

5. Продавцом должны быть представлены подлинники документов, на основании которых ему принадлежит отчуждаемый объект недвижимости. Покупателю следует обратить внимание на частую перепродажу объекта недвижимости. Если объект недвижимости продают по доверенности, то важно удостовериться, что сам собственник действительно изъявляет такое желание.

Чтобы во всем этом убедиться, нужно быть уверенным, что все справки выданы соответствующими органами.

Кроме того, при покупке квартиры следует опасаться:

– продавцов низкого социального статуса (алкоголиков);

– если квартира продавалась несколько раз в течение короткого времени;

– доверенностей, существование которых сумбурно объясняется или которые затруднительно проверить;

– агентов, которые на поставленные вопросы не дают четких ответов, а уводят разговор в сторону;

– договоренностей на словах.

ZRPRESS.Ru, Владивосток.