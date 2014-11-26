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В Приморье на "куриного" производителя завели дело
В торговой сети Владивостока проведен мониторинг цен на мясо птицы ЗАО «Михайловский бройлер». Проверка цен на продукцию приморского производителя была проведена краевым департаментом лицензирования и торговли администрации края в связи с обращениями населения на «горячую линию».
В ходе рейда было обследовано шесть организаций торговли. Специалисты побывали в магазинах: «Фреш 25» (Анны Щетининой, 21), «Три Кота» (Бородинская, 14), «Реми» (Ильичева, 11а), «ОК!» (Некрасовская, 29), магазине «Вкусняшка» (Маковского, 212) и Первореченском торговом центре (Острякова, 13).
Проверка выявила, что в супермаркетах «Фреш 25», «Три кота» и «Реми» на охлажденную продукцию установлены невысокие цены. Так, мясо цыплят бройлеров в данных магазинах стоит от 176 до 186 рублей за 1 килограмм, бедро - от 192,1 до 197 рублей, голень - от 200 до 207,5 рублей, грудка - от 198 до 203,7 рублей, крыло - от 209 до 220 рублей, окорочка - от 186,5 до 193 рублей.
Дороже, чем в указанных супермаркетах, продукция «Михайловского бройлера» продается в магазине «Вкусняшка» - от 210 до 250 рублей за 1 килограмм в зависимости от ассортимента, в супермаркете «ОК» - от 231 до 266 рублей, а также в торговом центре «Первореченский» - от 235 до 270 рублей.
Напомним, в результате проведенных ранее рейдов было установлено, что приморский производитель необоснованно повысил цены на охлажденное и замороженное куриное мясо. Руководство ЗАО «Михайловский бройлер» объясняло повышение цен необходимостью возместить упущенную в период конкуренции с американскими окороками выгоду.
Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ заявил, что данная политика компании недопустима и руководство должно предпринять меры по снижению цен.
«Для развития производства «Михайловского бройлера» оказывается государственная поддержка, и со своей стороны мы рассчитываем на социальную ответственность предприятия. Повышение цен - это нечестная игра в отношении населения», - подчеркивал глава региона.
УФАС возбудила дело в отношении предприятия по признакам нарушения закона о защите конкуренции.
Напомним, сообщить о фактах роста цен приморцы могут по телефонам 8 (423) 221-58-03 и 221-58-04.
Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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Для сдерживания роста цен необходимо принять предложение председателя партии "Справедливая Россия" С. М. Миронова - ввести ограничение в 10-15 процентов торговой наценки на товары первой необходимости. Это позволило бы справиться с жадностью торгашей, которые порою безосновательно задирают цены.