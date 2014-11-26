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Приморцы возмущены взиманием комиссии при оплате начислений за капремонт
Жители Приморья на сегодняшний день оплатили только 27% общего объема начислений за капитальный ремонт по квитанциям, рассылка которых началась в октябре.
Об этом на совещании губернатора Приморья с главами муниципалитетов сообщил генеральный директор Фонда капитального ремонта многоквартирных домов в Приморском крае Игорь СОЛОГУБ. Причинами подобной ситуации были названы как недостаток информации, так и технические сложности, тем не менее, в Приморье платежная дисциплина оказалась выше, чем во многих регионах России.
Как стало понятно в ходе совещания, причиной, по которой приморцы не спешат оплачивать новые квитанции, часто является неосведомленность о региональной программе капремонта, деятельности фонда капремонта и механизма накопления и расходования средств. Во-вторых, у тех, кто решил сразу оплатить новую квитанцию, сделать это получилось не во всех случаях: в некоторых муниципалитетах почтовые отделения начали принимать платежки за капремонт лишь на днях. Недовольство населения вызывает и взимание комиссии при оплате квитанции в почтовых и банковских отделениях. Избежать ее уплаты можно лишь оплатив квитанцию через онлайн-сервисы, однако такой способ доступен немногим. В связи с этим губернатор Приморья поручил проработать варианты отмены комиссии при оплате квитанций собственниками жилья.
Однако несмотря на имеющиеся сложности, Приморский край значительно опережает по проценту сборов многие регионы страны. Так, в Тверской области оплачивается лишь 16 проц. от суммы начислений, в Ленинградской области - 5%, в Якутии - 2%, на Камчатке - 8%.
Отдельно Игорь Сологуб остановился на муниципальных квартирах, оплачивать капремонт в которых обязан соответствующий муниципалитет, а не проживающий в квартире наниматель. Гендиректор фонда капремонта попросил глав городов и районов актуализировать базу данных о таком жилье и предусмотреть средства на оплату взносов за капремонт в своих бюджетах, а главы выступили со встречной просьбой – выставлять единую квитанцию на оплату капремонта во всех муниципальных квартирах.
Напомним, что с октября собственники жилья в многоквартирных домах по всему Приморью обязаны оплачивать взносы в краевой фонд капремонта. Взнос установлен в размере 6 руб. 57 коп. за 1 кв.м. жилой площади.
Артем СТРОГИН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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Комментарии
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Михрютка16:25, 26.11.2014#
""Отдельно Игорь Сологуб остановился на муниципальных квартирах, оплачивать капремонт в которых обязан соответствующий муниципалитет, а не проживающий в квартире наниматель""Бля, а кто бы еще всяким Пушкарёвым напомнил расчитываться с управляющими компаниями за обслуживание и текущий ремонт муниципальных помещений? А то короткая пятиэтажка, смешанная форма собственности в которой около 25% площадей числится за муниципалитетом жители башляют, но горадминистрация - куй в сраку! Все тянем мы. УКашка сильно с Пушком не рамсует. . . .
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Какие именно онлайн-сервисы? Сбер-онлайн также берет комиссию, за данный платеж.