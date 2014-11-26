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Приморцы возмущены взиманием комиссии при оплате начислений за капремонт

26 Ноября 2014, 09:00 | Приморье

Жители Приморья на сегодняшний день оплатили только 27% общего объема начислений за капитальный ремонт по квитанциям, рассылка которых началась в октябре.

Об этом на совещании губернатора Приморья с главами муниципалитетов сообщил генеральный директор Фонда капитального ремонта многоквартирных домов в Приморском крае Игорь СОЛОГУБ. Причинами подобной ситуации были названы как недостаток информации, так и технические сложности, тем не менее, в Приморье платежная дисциплина оказалась выше, чем во многих регионах России.

Как стало понятно в ходе совещания, причиной, по которой приморцы не спешат оплачивать новые квитанции, часто является неосведомленность о региональной программе капремонта, деятельности фонда капремонта и механизма накопления и расходования средств. Во-вторых, у тех, кто решил сразу оплатить новую квитанцию, сделать это получилось не во всех случаях: в некоторых муниципалитетах почтовые отделения начали принимать платежки за капремонт лишь на днях. Недовольство населения вызывает и взимание комиссии при оплате квитанции в почтовых и банковских отделениях. Избежать ее уплаты можно лишь оплатив квитанцию через онлайн-сервисы, однако такой способ доступен немногим. В связи с этим губернатор Приморья поручил проработать варианты отмены комиссии при оплате квитанций собственниками жилья.

Однако несмотря на имеющиеся сложности, Приморский край значительно опережает по проценту сборов многие регионы страны. Так, в Тверской области оплачивается лишь 16 проц. от суммы начислений, в Ленинградской области - 5%, в Якутии - 2%, на Камчатке - 8%.

Отдельно Игорь Сологуб остановился на муниципальных квартирах, оплачивать капремонт в которых обязан соответствующий муниципалитет, а не проживающий в квартире наниматель. Гендиректор фонда капремонта попросил глав городов и районов актуализировать базу данных о таком жилье и предусмотреть средства на оплату взносов за капремонт в своих бюджетах, а главы выступили со встречной просьбой – выставлять единую квитанцию на оплату капремонта во всех муниципальных квартирах.

Напомним, что с октября собственники жилья в многоквартирных домах по всему Приморью обязаны оплачивать взносы в краевой фонд капремонта. Взнос установлен в размере 6 руб. 57 коп. за 1 кв.м. жилой площади.

Артем СТРОГИН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.   

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Теги: капремонт  жкх  приморье 



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Комментарии

  • Псевдоним14:19, 26.11.2014#

    Какие именно онлайн-сервисы? Сбер-онлайн также берет комиссию, за данный платеж.

  • Собственник жилья14:47, 26.11.2014#

    "Избежать ее уплаты можно лишь оплатив квитанцию через онлайн-сервисы, однако такой способ доступен немногим" Оплатил данную квитанцию через Сбебанк-онлайн, комиссия составила 1-процент. Ну и где тут подвох???

  • Пупсик14:56, 26.11.2014#

    Не спешат оплачивать, да люди не верят уже ничему. Очередной обман народа, нашим правительством. Все это осядет в конечном счете в их карманы. Я оплатила, может все чиновники и правительство, вместе с президентом подавятся наконец-то

  • степа14:54, 26.11.2014#

    Очередная "обувка" оставшаяся от СССР. Государство было ОБЯЗАНО произвести кап. ремонт, но денежки олигархи растырили по своим карманам. Теперь "рынок" все выровнял, все стали не товарищами а "говподами". Теперь платите, "господа"!

  • downer15:00, 26.11.2014#

    Хватит уже ныть про СССР. Дом построен два года назад, пришла кританция на капремонт. СССР должен был сделать капремонт?

  • Михрютка16:25, 26.11.2014#

    ""Отдельно Игорь Сологуб остановился на муниципальных квартирах, оплачивать капремонт в которых обязан соответствующий муниципалитет, а не проживающий в квартире наниматель""Бля, а кто бы еще всяким Пушкарёвым напомнил расчитываться с управляющими компаниями за обслуживание и текущий ремонт муниципальных помещений? А то короткая пятиэтажка, смешанная форма собственности в которой около 25% площадей числится за муниципалитетом жители башляют, но горадминистрация - куй в сраку! Все тянем мы. УКашка сильно с Пушком не рамсует. . . .

  • РџСЃРµРІРґРѕРЅРёРј18:19, 26.11.2014#

    Неужели есть долбоёпы, которые оплачивают эти счета?

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