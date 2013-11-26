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В Приморье "Тернейлесу" не дали стать круглым монополистом
Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Приморскому краю отказало ОАО "Тернейлес" (одно из крупнейших лесозаготовительных предприятий Дальнего Востока) в предварительном согласии на приобретение 100% акций ОАО "Приморские лесопромышленники" ("Приморсклеспром").
Как говорится в решении УФАС, данная сделка может привести к ограничению конкуренции на рынке древесины в Приморском крае в результате возникновения доминирующего положения группы лиц АО "Тернейлес" на указанном товарном рынке, повышения концентрации товарного рынка, снижения количества крупных независимых (не входящих в одну группу лиц) участников рынка у которых покупатель может приобрести продукцию".
Ранее гендиректор "Тернейлеса" Владимир ЩЕРБАКОВ сообщил "Золотому Рогу", что если антимонопольный орган не даст согласия на сделку, то его компания не будет вести переговоры с владельцами "Приморсклеспрома".
"Мы обратились в УФАС. Пока мы только выполняем требования законодательства при подходе к данному вопросу. Если нам не разрешат, то и переговоров не будет. Разрешат - приступим к переговорному процессу", - сказал глава "Тернейлеса".
Японской Sumitomo Corporation принадлежит 45% акций ОАО "Тернейлес", гендиректору Владимиру Щербакову - 30%.
ОАО "Приморские лесопромышленники" занимается совместной организацией лесозаготовок, поставкой леса на экспорт и осуществлением грузовых и перевалочных работ. Основное производство компании сейчас сосредоточено в северных районах края, где находятся ее филиалы "Чугуевский" и "Светлая".
19,61% акций принадлежит генеральному директору Виктору ДОРОШЕНКО, 8,9% - первому заместителю гендиректора Виктору МЕДВЕДЮ.
Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.
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