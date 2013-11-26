www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.12 р. 100 JPY: 57.07 р.
EUR: 73.9 р. 10 CNY: 94.95 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Рынки
Экономика
Распечатать

В Приморье "Тернейлесу" не дали стать круглым монополистом

26 Ноября 2013, 19:17 | Приморье

Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Приморскому краю отказало ОАО "Тернейлес" (одно из крупнейших лесозаготовительных предприятий Дальнего Востока) в предварительном согласии на приобретение 100% акций ОАО "Приморские лесопромышленники" ("Приморсклеспром").

Как говорится в решении УФАС, данная сделка может привести к ограничению конкуренции на рынке древесины в Приморском крае в результате возникновения доминирующего положения группы лиц АО "Тернейлес" на указанном товарном рынке, повышения концентрации товарного рынка, снижения количества крупных независимых (не входящих в одну группу лиц) участников рынка у которых покупатель может приобрести продукцию".

Ранее гендиректор "Тернейлеса" Владимир ЩЕРБАКОВ сообщил "Золотому Рогу", что если антимонопольный орган не даст согласия на сделку, то его компания не будет вести переговоры с владельцами "Приморсклеспрома".

"Мы обратились в УФАС. Пока мы только выполняем требования законодательства при подходе к данному вопросу. Если нам не разрешат, то и переговоров не будет. Разрешат - приступим к переговорному процессу", - сказал глава "Тернейлеса".

Японской Sumitomo Corporation принадлежит 45% акций ОАО "Тернейлес", гендиректору Владимиру Щербакову - 30%.

ОАО "Приморские лесопромышленники" занимается совместной организацией лесозаготовок, поставкой леса на экспорт и осуществлением грузовых и перевалочных работ. Основное производство компании сейчас сосредоточено в северных районах края, где находятся ее филиалы "Чугуевский" и "Светлая".

19,61% акций принадлежит генеральному директору Виктору ДОРОШЕНКО, 8,9% - первому заместителю гендиректора Виктору МЕДВЕДЮ.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Олег Клименко
Теги: древесина  акции  ФАС  покупка  ресурсы  рынки  лесная отрасль  тернейлес 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru