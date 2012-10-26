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В Приморье реализуется программа развития сельскохозяйственного производства

26 Октября 2012, 17:00 | Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 26 октября, ZRPRESS. В Приморье реализуется краевая целевая программа «Развитие сельскохозяйственного производства в Приморском крае 2008 – 2012гг.».

Как рассказали в департаменте сельского хозяйства и продовольствия Приморского края, в крае ведется строительство животноводческих комплексов, завозится поголовье крупного рогатого скота, реконструируются молочно-товарные фермы.

Для увеличения производства мяса свинины продолжается реализация инвестиционного проекта по строительству свинокомплекса мощностью 36 тысяч голов свиней в селе Прохоры Спасского района. В июне 2013 года планируется завершение второй очереди с общим поголовьем 27 тысяч голов. За 9 месяцев текущего года приплод на предприятии составил 8298 поросят.

Также в крае растет производство молока. Так, в конце августа в Приморский край из США были завезены 1200 нетелей голштино–фризской породы. Новое поголовье будет способствовать увеличению производства мяса и молока. По словам специалистов, каждая американская корова может давать до сорока литров молока в день. Это превышает показатели товарных хозяйств почти в 4 раза.

Около 900 животных приобретены компанией ООО «ХАПК ГринАгро», которая работает в селе Алексеевка Ханкайского района. Сейчас сельхозпредприятие ведет строительство крупного животноводческого комплекса на 1800 голов дойного стада с переработкой молока 10800 тонн в год. В июле произведен ввод в эксплуатацию первой очереди комплекса на 900 мест для животных.

Кроме этого в Приморье растет производство яиц. В частности, расширяются производственные мощности компании «Птицефабрика Уссурийская». В прошлом году предприятие поставило на рынок 202 миллиона штук яиц, обеспечив почти 45 процентов потребностей рынка Приморского края. В планах сельхозпроизводителей - увеличение поголовья птиц до 1,5 миллиона кур несушек.

Увеличение объемов производства «Птицефабрика Уссурийская» позволило не только улучшить ситуацию с обеспечением населения региона продукцией, но и дало мультипликативный эффект в агропромышленном комплексе Приморского края, существенно увеличив спрос на продукцию растениеводства, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

По словам специалистов, полностью завершить обновление и модернизацию предприятия планируется к 2025 году.

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
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