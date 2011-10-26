Приморскуголь поднял 1 млн тонн угля из одного забоя

Шахтоуправление «Восточное» (ОАО «Приморскуголь»), единственное предприятие в Приморском крае по добыче каменного угля подземным способом (ведет разработку Липовецкого угольного месторождения), 20 октября достигло рекордного показателя годовой добычи из одного очистного забоя за всю историю угольной отрасли Приморского края.

Миллионную тонну угля выдало на-гора звено под руководством Вагипа Джабаева, в составе бригады, возглавляемой Александром Брыковым (начальник участка «Южный» Юрий Никонов).

«Это производственное достижение - результат слаженной работы коллектива, высокого уровня профессионализма горняков, эффективного использования технологий», - отмечает генеральный директор ОАО «Приморскуголь» Александр Заньков.

Добиться значительного результата угольщикам удалось, в том числе за счет существенной модернизации процесса добычи угля и успешного освоения современной техники. В июле на предприятии была введена в строй высокопроизводительная лава №108, оборудованная очистным комбайном SL-300 немецкого производства, а также комплексом KM-138/2".

Несмотря на сложные горно-геологические условия отработки пластов, грамотная эксплуатация новой лавы позволила шахтоуправлению существенно увеличить среднесуточную нагрузку на очистной забой и достичь уровня добычи 160 тыс. тонн угля в месяц.

Представители предприятия, в том числе звено В. Джабаева, принимали участие в Первой Всероссийской олимпиаде шахтерского мастерства, проходившей в августе в Кемеровской области.

Команда шахтоуправления «Восточное» ОАО «Приморскуголь» на этих соревнованиях стала серебряным призером, продемонстрировав четкость и слаженность в выполнении заданий, грамотность в вопросах соблюдения правил технологической безопасности.

Досье: ОАО «Сибирская угольная энергетическая компания» (СУЭК) - крупнейшее в России угольное объединение по объему добычи. Компания обеспечивает более 30% поставок угля на внутреннем рынке и более 20% российского экспорта энергетического угля. Филиалы и дочерние предприятия СУЭК расположены в Забайкальском, Красноярском, Приморском и Хабаровском краях, Кемеровской области, в Бурятии и Хакасии.