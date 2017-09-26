Благоустройство новых микрорайонов

Есть позитивные примеры, когда облик новых кварталов заметно улучшался благодаря инициативности их жителей

В прошлом номере деловая газета «Золотой Рог» рассказывала о том, что зачастую вопросы с обеспечением новых микрорайонов приморских городов социальной и транспортной инфраструктурой, а также с проведением благоустройства, не решаются годами. Однако и на этом фоне есть блестящие примеры того, как облик новых кварталов заметно улучшался благодаря инициативности их жителей и определенной доле везения.





Пожалуй, единственным примером комплексного создания жилищно-коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры является владивостокский микрорайон «Снеговая Падь», где к началу массового заселения уже были построены и готовы к открытию детские сады, школа и поликлиника (на фото). Строившийся примерно в то же время микрорайон «Патрокл» таких «бонусов» не получил, хотя для его жителей и гостей была оборудована великолепная набережная. Учитывая, что стоимость жилья в построенных на высоком морском берегу коттеджах была достаточно высокой, заселение микрорайона растянулось на годы. Что касается новостроек, возведенных выше проходящей здесь трассы Седанка – Патрокл, то проезд к домам пока не асфальтирован, а сроки строительства детского сада или школы в данном районе не определены.

Как показывает приморская практика, благоустройство обживаемых городских территорий возможно главным образом в рамках соответствующих муниципальных или ведомственных программ. Например, именно так жители нескольких домов, построенных в последние 6-7 лет в районе улицы Вокзальная дамба в Уссурийске, благодаря своей активности создали в общем дворе огромный спортивно-игровой комплекс. Летом минувшего года они выиграли в интернет-конкурсе детскую игровую площадку. А спустя несколько месяцев благодаря победе в муниципальном конкурсе «Спортивный дворик» здесь появилась и площадка с тренажерами. Сумма гранта от администрации Уссурийского городского округа составила 400 тыс. рублей – на эти деньги было приобретено спортивное снаряжение и оплачены монтажные работы. Кроме того, каждый дом собрал около 40 тыс. рублей на отсыпку участка и установку бордюров.

Другой пример. Футбольный стадион возле нового жилого комплекса на мысе Купера во Владивостоке, признанный самым красивым стадионом России по версии известного спортивного портала (на фото), появился не как «приложение» к жилищному строительству, а как объект расположенного по соседству Морского государственного университета. В то же время стадион открыт для всех желающих заниматься спортом, а не только для студентов.

Добавим, что новое направление государственной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края на 2013-2020 годы», посвященное формированию комфортной городской среды и благоустройству общественных пространств, даст возможность решить часть проблем, связанных с комфортом проживания как в новых, так и в давно заселенных микрорайонах. В рамках программы предусмотрена, в том числе, установка игровых площадок и уличных тренажеров в скверах приморских городов и поселков.





Фото Ивана КРЫШАНА.

Александр САЛКОВ, Газета "Золотой Рог", Владивосток.