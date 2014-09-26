www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.14 р. 100 JPY: 57.51 р.
EUR: 73.6 р. 10 CNY: 95.63 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Рынки
Наука и образование
Распечатать

Семинар "Изменения в законодательстве о рынке ценных бумаг и об акционерных обществах" пройдет во Владивостоке

26 Сентября 2014, 10:45 | Приморье

Семинар «Изменения в законодательстве о рынке ценных бумаг и об акционерных обществах. Публичные и непубличные АО. Требования к раскрытию информации для акционерных обществ с учетом предстоящего утверждения в новой редакции  Положения о раскрытии информации» пройдет во Владивостоке 29 сентября – 1 октября 2014 года.

В январе 2014 года вступили в силу изменения порядка выплаты дивидендов, при этом в налоговом кодексе недостаточно четко описан порядок действий по выплате дивидендов через номинальных держателей.

В законодательство были внесены изменения, связанные с процедурой проведения собраний акционеров, в том числе в ГК РФ – новые нормы об оспаривании решений собраний.

Вводится требование для всех категорию обществ раскрывать информацию в едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц (Федеральный Закон №228-ФЗ от 18.07.2011)

5.05.2014 принят Федеральный закон №99-ФЗ, вносящий в ГК существенные изменения, касающиеся разделения АО на публичные и непубличные (вступают в силу с 1.09.2014) – вместо открытых и закрытых. Какие есть противоречия с действующим ФЗ «Об акционерных обществах», следует ли ОАО и ЗАО менять наименования, будет ли нести материнская компания ответственность по крупным сделкам дочерней, обязателен ли теперь аудит для всех АО – вот лишь некоторые вопросы, которые возникает при прочтении новых глав ГК.

В июле 2014 года принят федеральный закон, вносящий в ФЗ «О рынке ценных бумаг» статью 8-8, устанавливающую существенные особенности проведения собраний акционеров в случае наличия в реестре акционеров номинальных держателей (законопроект №359513-6, одобрен СФ РФ 9.07.2014).

До конца 2014 года будет разработана новая редакция Положения о раскрытии информации (поменяется Приказ ФСФР №11-46/пз-н от 04.10.2011, действующий со 2 марта 2012 года). Проект новой редакции Положения о раскрытии информации уже размещен на сайте Банка России. Ожидаются существенные изменения в требованиях к раскрытию информации.

В связи с этим, ООО «Партнер НСК» совместно с ЗАО «Интерфакс», проводит семинар «Изменения в законодательстве о рынке ценных бумаг и об акционерных обществах. Требования к раскрытию информации для акционерных обществ с учетом внесения изменений в законодательство о рынке ценных бумаг».

Дата и время проведения: 29 сентября – 1 октября 2014 г., с 10.00 до 17.00

Место проведения:  г. Владивосток,  ул. Набережная, 20, гостиница «Экватор»,  Тренинг-класс «Бриз» , 2 этаж.

Семинар ведет:

Оленьков Дмитрий Николаевич  директор службы раскрытия информации ЗАО Интерфакс, ведущий эксперт в области раскрытия информации, один из авторов новой редакции Положения о раскрытии информации.

Краткое описание тематики каждого дня:

·                    29 сентября 2014 г. (10.00-17.00):  «Федеральный закон 99-ФЗ: разделение АО на публичные и непубличные. Изменение в порядке подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров и выплаты дивидендов по акциям с 1 января 2014 года. Новые правила признания недействительными решений собраний.  Запрет на самостоятельное ведение реестра акционеров. Публикация информации в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц с 1.01.2013. Новые требования к проведению собраний акционеров в случает наличия в реестре номинальных держателей (статья 8-8 ФЗ «О РЦБ»)».

·                    30 сентября 2014 г. (10.00-17.00): « Обзор новой редакции Положения о раскрытии информации. Как влияет разделение АО на публичные и непубличные на требования к раскрытию информации. Общие для всех категорий ОАО требования по раскрытию информации. Взаимодействие с уполномоченным агентством. Как минимизировать объемы раскрытия информации.Составление годового отчета по новым требованиям. Изменение порядка ведения и раскрытия информации об аффилированных лицах».

·                    1 октября 2014 года (10.00-17.00): « Федеральный закон 111-ФЗ: изменение требований к порядку составления и раскрытия консолидированной финансовой отчетности. Новая редакция Положения о раскрытии информации: какие изменения внесены в требования к содержанию ежеквартального отчета эмитента. Изменение требований к раскрытию существенных фактов. Новые виды существенных фактов. Общий анализ требований к оперативному раскрытию информации».

Раздаточный материал участникам семинара:  Основная часть раздаточного материала участникам семинара будет предоставлена в электронном виде  (индивидуально на каждый день участия) и будет включать  в себя презентации докладчика.

 

Стоимость участия:       14 888 руб. (первый день),

                                           14 888 руб. (второй день),

                                           14 888 руб. (третий день).

В стоимость включено: раздаточная материал, сертификат, обед в ресторане.

 

Участвующим в семинаре все три дня - СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА:

всего  38888 рублей за все дни участия.

 

По всем вопросам регистрации и участия в семинаре:

 

ООО «Партнер-НСК»

тел.: 8 (383) 299-15-08, 375-50-53

моб.: 8-913-917-15-08

e-mail: partner-nsk@bk.ru

 

Автор:
Теги: семинар  ценные бумаги  изменения  законодательство  акционерные общества 






Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru