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Семинар "Изменения в законодательстве о рынке ценных бумаг и об акционерных обществах" пройдет во Владивостоке
Семинар «Изменения в законодательстве о рынке ценных бумаг и об акционерных обществах. Публичные и непубличные АО. Требования к раскрытию информации для акционерных обществ с учетом предстоящего утверждения в новой редакции Положения о раскрытии информации» пройдет во Владивостоке 29 сентября – 1 октября 2014 года.
В январе 2014 года вступили в силу изменения порядка выплаты дивидендов, при этом в налоговом кодексе недостаточно четко описан порядок действий по выплате дивидендов через номинальных держателей.
В законодательство были внесены изменения, связанные с процедурой проведения собраний акционеров, в том числе в ГК РФ – новые нормы об оспаривании решений собраний.
Вводится требование для всех категорию обществ раскрывать информацию в едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц (Федеральный Закон №228-ФЗ от 18.07.2011)
5.05.2014 принят Федеральный закон №99-ФЗ, вносящий в ГК существенные изменения, касающиеся разделения АО на публичные и непубличные (вступают в силу с 1.09.2014) – вместо открытых и закрытых. Какие есть противоречия с действующим ФЗ «Об акционерных обществах», следует ли ОАО и ЗАО менять наименования, будет ли нести материнская компания ответственность по крупным сделкам дочерней, обязателен ли теперь аудит для всех АО – вот лишь некоторые вопросы, которые возникает при прочтении новых глав ГК.
В июле 2014 года принят федеральный закон, вносящий в ФЗ «О рынке ценных бумаг» статью 8-8, устанавливающую существенные особенности проведения собраний акционеров в случае наличия в реестре акционеров номинальных держателей (законопроект №359513-6, одобрен СФ РФ 9.07.2014).
До конца 2014 года будет разработана новая редакция Положения о раскрытии информации (поменяется Приказ ФСФР №11-46/пз-н от 04.10.2011, действующий со 2 марта 2012 года). Проект новой редакции Положения о раскрытии информации уже размещен на сайте Банка России. Ожидаются существенные изменения в требованиях к раскрытию информации.
В связи с этим, ООО «Партнер НСК» совместно с ЗАО «Интерфакс», проводит семинар «Изменения в законодательстве о рынке ценных бумаг и об акционерных обществах. Требования к раскрытию информации для акционерных обществ с учетом внесения изменений в законодательство о рынке ценных бумаг».
Дата и время проведения: 29 сентября – 1 октября 2014 г., с 10.00 до 17.00
Место проведения: г. Владивосток, ул. Набережная, 20, гостиница «Экватор», Тренинг-класс «Бриз» , 2 этаж.
Семинар ведет:
Оленьков Дмитрий Николаевич – директор службы раскрытия информации ЗАО Интерфакс, ведущий эксперт в области раскрытия информации, один из авторов новой редакции Положения о раскрытии информации.
Краткое описание тематики каждого дня:
· 29 сентября 2014 г. (10.00-17.00): «Федеральный закон 99-ФЗ: разделение АО на публичные и непубличные. Изменение в порядке подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров и выплаты дивидендов по акциям с 1 января 2014 года. Новые правила признания недействительными решений собраний. Запрет на самостоятельное ведение реестра акционеров. Публикация информации в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц с 1.01.2013. Новые требования к проведению собраний акционеров в случает наличия в реестре номинальных держателей (статья 8-8 ФЗ «О РЦБ»)».
· 30 сентября 2014 г. (10.00-17.00): « Обзор новой редакции Положения о раскрытии информации. Как влияет разделение АО на публичные и непубличные на требования к раскрытию информации. Общие для всех категорий ОАО требования по раскрытию информации. Взаимодействие с уполномоченным агентством. Как минимизировать объемы раскрытия информации.Составление годового отчета по новым требованиям. Изменение порядка ведения и раскрытия информации об аффилированных лицах».
· 1 октября 2014 года (10.00-17.00): « Федеральный закон 111-ФЗ: изменение требований к порядку составления и раскрытия консолидированной финансовой отчетности. Новая редакция Положения о раскрытии информации: какие изменения внесены в требования к содержанию ежеквартального отчета эмитента. Изменение требований к раскрытию существенных фактов. Новые виды существенных фактов. Общий анализ требований к оперативному раскрытию информации».
Раздаточный материал участникам семинара: Основная часть раздаточного материала участникам семинара будет предоставлена в электронном виде (индивидуально на каждый день участия) и будет включать в себя презентации докладчика.
Стоимость участия: 14 888 руб. (первый день),
14 888 руб. (второй день),
14 888 руб. (третий день).
В стоимость включено: раздаточная материал, сертификат, обед в ресторане.
Участвующим в семинаре все три дня - СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА:
всего 38888 рублей за все дни участия.
По всем вопросам регистрации и участия в семинаре:
ООО «Партнер-НСК»
тел.: 8 (383) 299-15-08, 375-50-53
моб.: 8-913-917-15-08
e-mail: partner-nsk@bk.ru
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