www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 67.39 р. 100 JPY: 60.66 р.
EUR: 78.76 р. 10 CNY: 99 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Рынки
Распечатать

В суражевской овощной продукции превышения содержания нитратов не обнаружено

26 Сентября 2011, 00:51 | Приморье

В овощной продукции, расположенного в селе Суражевка, крупнейшего в Приморском крае сельскохозяйственного производителя ФГУП «Дальневосточное» превышения нормы содержания нитратов не выявлено.

В рамках проводимого Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю социально-гигиенического мониторинга выращенной на территории Приморского края плодоовощной продукции, сотрудниками Управления Россельхознадзора по Приморскому краю в селе Суражевка Артёмовского городского округа были отобраны пробы от выращиваемого ФГУП «Дальневосточное» картофеля.

По результатам проведённых Приморским филиалом ФГБУ «Центр оценки качества зерна» Россельхознадзора исследований, в пробе, отобранной от 300 килограмм картофеля, превышение нормы содержания нитратов не обнаружено. Партия признана полностью соответствующей требованиям СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования к безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов». По мере выращивания этим предприятием других видов овощной продукции, от них также будут отобраны пробы и направлены на лабораторные испытания.

Между тем, в целом ряде СМИ Приморского края прошла информация о том, что в суражевском луке Россельхознадзором обнаружено превышение нормы содержания нитратов. Нитраты были обнаружены в партии репчатого лука, принадлежащем индивидуальному предпринимателю Сергею Бровко, который занимается оборотом сельскохозяйственной продукции самостоятельно и не имеет к ФГУП «Дальневосточное» и другим, расположенным в селе Суражевка, сельхозпроизводителям какого-либо отношения.

Автор: Пресс-служба Управления Россельхознадзора по ПК и Сахалинской обл.
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru