В суражевской овощной продукции превышения содержания нитратов не обнаружено

В овощной продукции, расположенного в селе Суражевка, крупнейшего в Приморском крае сельскохозяйственного производителя ФГУП «Дальневосточное» превышения нормы содержания нитратов не выявлено.

В рамках проводимого Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю социально-гигиенического мониторинга выращенной на территории Приморского края плодоовощной продукции, сотрудниками Управления Россельхознадзора по Приморскому краю в селе Суражевка Артёмовского городского округа были отобраны пробы от выращиваемого ФГУП «Дальневосточное» картофеля.

По результатам проведённых Приморским филиалом ФГБУ «Центр оценки качества зерна» Россельхознадзора исследований, в пробе, отобранной от 300 килограмм картофеля, превышение нормы содержания нитратов не обнаружено. Партия признана полностью соответствующей требованиям СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования к безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов». По мере выращивания этим предприятием других видов овощной продукции, от них также будут отобраны пробы и направлены на лабораторные испытания.

Между тем, в целом ряде СМИ Приморского края прошла информация о том, что в суражевском луке Россельхознадзором обнаружено превышение нормы содержания нитратов. Нитраты были обнаружены в партии репчатого лука, принадлежащем индивидуальному предпринимателю Сергею Бровко, который занимается оборотом сельскохозяйственной продукции самостоятельно и не имеет к ФГУП «Дальневосточное» и другим, расположенным в селе Суражевка, сельхозпроизводителям какого-либо отношения.