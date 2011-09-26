В сельском хозяйстве Приморья зафиксирован рост производства

За январь-июнь 2011 года выпуск продукции сельского хозяйства составил 5523,6 млн рублей, что на 4,9% больше уровня января-июня 2010 года.

Всеми сельхозпроизводителями произведено больше мяса на 8,4%, яиц - на 11,5%, сокращено производство молока на 0,4%.

Основными производителями молока являются личные подсобные хозяйства населения (66,8%); мяса и яиц (74,1%) - сельскохозяйственные организации.

На долю крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей пришлось 2,5% общекраевого объема мяса, 8,4% - молока и 0,3% - яиц.

Сельскохозяйственным организациям удалось обеспечить рост производства мяса на 10%, молока - на 9,9%, яиц - на 15,2%.

Увеличилось производство мяса в 20 городах и районах из 29, молока - в 15 из 23, на их долю приходится, соответственно, 97,8% и 70,8% объемов края.

На начало июля 2011 года в сельхозорганизациях возросло поголовье свиней и птицы, снизилось - крупного рогатого скота, овец и коз.

В сельскохозяйственных организациях на одну корову надоено, в среднем, по 1811 кг молока (на 8,6% больше соответствующего периода прошлого года), в расчете на одну курицу-несушку получено, в среднем, по 136 яиц (больше на 3%).

Сельскохозяйственными организациями реализовано 18,7 тыс. тонн скота и птицы в живом весе, 11,9 тыс. - молока, 256,1 тыс. - зерновых культур, 19,2 тыс. - сои, 2,8 тыс. - картофеля, 5,9 тыс. тонн - овощей, 95,1 млн штук яиц.

По сравнению с прошлым годом возросла реализация скота и птицы, молока, яиц, зерновых культур, сои и картофеля, сократилась - овощей.