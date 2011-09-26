Париться и умирать в Приморье стало еще накладнее

В Приморском крае цены (тарифы) на платные услуги населению выросли за первые пять месяцев года на 5,2% по сравнению с декабрем 2010 года.

Отопление стало дороже на 2,8%, услуги газоснабжения – на 5,2%, электроснабжения – на 9,7%, холодного водоснабжения – на 17,6%. Стоимость услуг по содержанию и ремонту жилья возросла на 3,4-4%, услуг по организации и выполнению работ по эксплуатации домов ЖК, ЖСК, ТСЖ - на 15,6%.

Из услуг связи на 10,4-13,3% увеличились тарифы на услуги городской телефонной связи, почтовой, проводного вещания, на 24,6% - телеграфные услуги. В группе услуг пассажирского транспорта с наступлением лета стал дороже проезд в поездах дальнего следования (на 7,4%), полет в салоне экономического класса самолета (в 1,6 раза).

Среди наблюдаемых видов бытовых услуг на 4,3-6,9% выросли цены на ремонт и пошив одежды, изготовление фотографий для документов, на 9,3-16,1% - услуги бань и душевых, ритуальные услуги; из медицинских на 3,3-5,8% подорожали услуги стоматологии. Оплата услуг дошкольного воспитания стала дороже на 6,7%.

Снизилась стоимость услуг банков на 12%, сообщает Приморскстат.