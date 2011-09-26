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Приморскстат предупреждает: ездить на машине в кожаной куртке и курить вредно для кошелька
В Приморском крае на наблюдаемые непродовольственные товары с начала года цены увеличились в среднем на 1,8%.
В мае продолжали расти цены на бензин и дизельное топливо. В результате в целом с начала года цены на дизельное топливо и бензин автомобильный марок АИ-95 и выше возросли на 1,3%, на бензин автомобильный марки АИ-80 – на 9,1%. Бензин автомобильный марки АИ-92(93) остается на 0,8% дешевле декабря 2010 года.
За январь-май на 5,3-7,4% возросли цены на изделия из хлопчатобумажных тканей (некоторые виды одежды, белье для новорожденных, белье постельное), на 6,8-11,9% - на ткани хлопчатобумажные, полотно гардинное.
Куртки из натуральной кожи стали дороже на 4-5,3%, легковые автомобили отечественные - на 5%, еженедельная газета в розницу – на 9,1%, табачные изделия зарубежных марок - на 7,9%, сигареты отечественные – на 14,6-29,9%.
При среднем росте цен на наблюдаемые медикаменты на 3,4%, некоторые их виды: фалиминт, троксерутин, валидол, стрепсилс подорожали на 7,5-12,8%, йод – на 14,1%, , Адельфан-Эзидрекс - на 29,5%. Перевязочные материалы стали дороже на 9,2% - 23%.
Снизились цены на отдельные виды электротоваров и бытовых приборов, телерадиотоваров, средства связи, персональные компьютеры на 0,8-4,5%, сообщает Приморскстат.
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