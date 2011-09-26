В Приморье сохраняются меры радиологического контроля за ввозимой рыбопродукцией

Проведённые радиологические исследования в отношении поступающей в Приморский край продукцией водного промысла, как импортного, так и отечественного происхождения, наличия радиоактивных элементов не выявили.

За прошедшую неделю в Приморский край из-за рубежа была ввезена одна партия рыбопродукции - это 45 тонн поступившей из Чили форели. По результатам лабораторного контроля проб, отобранных от этой партии, ФГУ «Приморская межобластная ветеринарная лаборатория» Россельхознадзора наличия радионуклидов не обнаружено. Пищевая продукция полностью отвечает российским требованиям безопасности и качества. Из Японии за прошедшую неделю продукция водного промысла не поступала.

При проведении мониторинговых исследований отечественных рыбо- и морепродуктов, поступающих в Приморье из районов лова Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна, ФГУ «Приморская межобластная ветеринарная лаборатория» также проведены исследования проб, отобранных от 1833,1 тонн рыбопродукции и 347,8 тонн рыбной муки. Наличия радиоактивных веществ также не зафиксировано.