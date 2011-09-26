В Приморье дорожает все, но рекорды ставят йод (на 15%) и перевязочные материалы (на 20%)

Как сообщает Приморскстат, на непродовольственные товары в Приморском крае с начала года цены увеличились в среднем на 1%.

После снижения цен на нефтепродукты в феврале-марте, вновь наблюдается их рост (в апреле в среднем на 1,1%). Но в целом с начала года бензин автомобильный высокооктановых марок АИ-92 и АИ-95 и выше, а также дизельное топливо остаются пока дешевле чем в декабре 2010 года на 1,4%, 3,8% и 1,5%, соответственно. Бензин марки АИ-80 подорожал с начала года на 4,9%

Снизились цены на отдельные виды электротоваров и бытовых приборов, телерадиотоваров, средства связи, персональные компьютеры на 1,1-3,9%.

Вместе с тем за январь-апрель на 2,6-6,7% возросли цены на изделия из хлопчатобумажных тканей (некоторые виды одежды, белье для новорожденных, белье постельное), на 4,1-7,8% - на ткани декоративные, полотно гардинное, ткани хлопчатобумажные. Куртки из натуральной кожи стали дороже на 4-5,3%, легковые автомобили отечественные - на 5%, табачные изделия - на 6,9-17,1%, еженедельная газета в розницу – на 8,5%.

При среднем росте цен на наблюдаемые медикаменты на 3,7%, некоторые их виды: фалиминт, троксерутин, валидол, стрепсилс подорожали на 7,2-9,5%, йод – на 14,6%, Адельфан-Эзидрекс - на 27,3%. Перевязочные материалы стали дороже на 7,7% - 20,1%.