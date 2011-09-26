Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В Приморье дорожает все, но рекорды ставят йод (на 15%) и перевязочные материалы (на 20%)
Как сообщает Приморскстат, на непродовольственные товары в Приморском крае с начала года цены увеличились в среднем на 1%.
После снижения цен на нефтепродукты в феврале-марте, вновь наблюдается их рост (в апреле в среднем на 1,1%). Но в целом с начала года бензин автомобильный высокооктановых марок АИ-92 и АИ-95 и выше, а также дизельное топливо остаются пока дешевле чем в декабре 2010 года на 1,4%, 3,8% и 1,5%, соответственно. Бензин марки АИ-80 подорожал с начала года на 4,9%
Снизились цены на отдельные виды электротоваров и бытовых приборов, телерадиотоваров, средства связи, персональные компьютеры на 1,1-3,9%.
Вместе с тем за январь-апрель на 2,6-6,7% возросли цены на изделия из хлопчатобумажных тканей (некоторые виды одежды, белье для новорожденных, белье постельное), на 4,1-7,8% - на ткани декоративные, полотно гардинное, ткани хлопчатобумажные. Куртки из натуральной кожи стали дороже на 4-5,3%, легковые автомобили отечественные - на 5%, табачные изделия - на 6,9-17,1%, еженедельная газета в розницу – на 8,5%.
При среднем росте цен на наблюдаемые медикаменты на 3,7%, некоторые их виды: фалиминт, троксерутин, валидол, стрепсилс подорожали на 7,2-9,5%, йод – на 14,6%, Адельфан-Эзидрекс - на 27,3%. Перевязочные материалы стали дороже на 7,7% - 20,1%.
Новости тематики
- Дешевый бензин в Приморье все-таки есть
- Новейший российский ледокол все-таки будут строить в Приморье
- В Приморье откроют завод по производству хаси
- Один из крупнейших землевладельцев отказался открывать производство в Приморье
- "Русагро" завезла в Приморье свиноматок и хряков из Дании
- Клубника из Китая оказалась напичкана антибиотиками и пестицидами
- Монголия построит новый порт в Приморском крае
- Ломбарды и ювелиры занялись алхимией
- "Меркурий" очистит рынок Приморья от фальсификата
- Приморцам рассказали, где дешевле покупать продукты
Новости раздела
- Рост платы граждан за коммунальные услуги в Приморье будет на уровне инфляции
- Русская Рыбопромышленная Компания получила квоты под новый завод
- Дешевый бензин в Приморье все-таки есть
- Ретейл Приморья страдает от воровства и кадрового голода
- Морское такси не снимается с якоря
- В Приморье на продажу будут выставлены десятки тысяч объектов недвижимости
- Жилье в Приморье смывает ипотекой
- Приморье попало в десятку регионов России с самими дорогими тарифами ЖКХ
- Цена на горбушу пойдет вниз
- Менеджер по имени Wi-Fi
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Столичные вузы нашли новый способ отказывать в приеме детей с Дальнего Востока
- Приморцы не увидят дешевой горбуши
- Жесткие изменения ждут водителей с 1 сентября
- Пенсионеров проинструктируют по вопросам выплат пенсий на карты "Мир"
- В порту Владивосток арестовано сразу несколько судов-рефрижераторов
- Россия в шаге от кризиса, похожего на крах 1998 года
- Строить или реконструировать дачи теперь можно только с разрешения властей
- Во Владивостоке ресторану у фуникулера отказали в росте
- Игорь Пушкарёв вынес сор из судебной избы
- Дальневосточные гектары отдадут китайцам