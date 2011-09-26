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В Приморье поставок заражённых рыбо- и морепродуктов не зафиксировано
Проведённые за прошедшую неделю радиологические исследования в отношении поступающей в Приморский край продукции водного промысла, как импортного, так и отечественного происхождения, наличия радиоактивных элементов не выявили.
За прошедшую неделю в Приморский край из-за рубежа было ввезено две партии рыбопродукции, поступившие из Китайской Народной Республики, это 13 тонн филе минтая и свыше 20 тонн креветки. По результатам лабораторного контроля проб, отобранных от этих партий, ФГУ «Приморская межобластная ветеринарная лаборатория» наличия радионуклидов не обнаружено. Пищевая продукция полностью отвечает российским требованиям безопасности и качества. Из Японии за прошедшую неделю продукция водного промысла не поступала.
При проведении мониторинговых исследований отечественных рыбо- и морепродуктов, поступающих в Приморье из районов лова Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна, ФГУ «Приморская межобластная ветеринарная лаборатория» Россельхознадзора также проведены исследования проб, отобранных от 324 тонн рыбопродукции. Наличия радиоактивных веществ также не зафиксировано.
По информации специалистов государственного ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Приморскому краю, вся поставляемая в Приморский край рыбо- и морепродукция, в соответствии с требованиями СанПин 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов», проходит обязательный лабораторный контроль на наличие радионуклидов, это цезий и стронций, а также на содержание радиоактивного йода.
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