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Квартиры площадью меньше 100 кв. метров приморцы не строят
В Приморском крае за счет всех источников финансирования в I квартале 2011 года сданы в эксплуатацию 849 квартир общей площадью 96 тыс. кв. м, в 1,7 раза больше, чем в январе-марте 2010 года. В общем вводе жилья 57% (54,8 тыс. кв. м) составляют жилые дома, введённые индивидуальными застройщиками. Ввод жилья населением по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 14%, сообщает Приморскстат.
В сельской местности сдано 12,6 тыс. кв. м жилья (13% введенного жилья по краю), в 1,4 раза больше, чем в I квартале 2010 года. Индивидуальными застройщиками в сельской местности введено 8,8 тыс. кв. м жилья (70%).
Ввод жилья осуществлён во всех городах и районах края. В 11 из них ввод жилья снизился по сравнению с январем-мартом 2010 года. Наибольший рост ввода жилья достигнут: Арсеньеве (в 2,6 раза), Артеме (2,1), Пограничном (в 4,6), Партизанском районах (2,8). Из общей площади введенных домов на Владивосток приходится 52%, Артем – 13%, Находку и Уссурийский округ – по 9%. В краевом центре введено 49,5 тыс.кв. м жилых домов, в 1,9 раза больше, чем в I квартале 2010 года.
Средняя площадь одной квартиры, введенной в январе-марте 2011 года, составила по краю 113 кв. м (в том числе построенной организациями – 75 кв. м, населением – 185 кв. м).
Как сообщает Приморскстат, средняя стоимость 1 кв. метра общей площади квартир (рассчитана на основании данных обследования риэлтерских фирм, осуществляющих операций с недвижимостью по выборочному кругу городов Приморского края) на рынке жилья в I квартале 2011 года по сравнению с предыдущим периодом снизилась на первичном - на 0,4%, на вторичном возросла - на 1,2%.
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