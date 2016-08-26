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Разведка повысила запасы Ариадненского месторождения ильменита в Приморье
Компания «Итер» планирует до конца года поставить на баланс новые запасы руды на россыпном месторождении ильменита Ариадненское. Как сообщает корреспондент "Золотого Рога", месторождение находится в Дальнереченском районе Приморского края.
По словам генерального директора ООО «Итер» Ивана ГНЕЗДИЛОВА, к концу года планируется поставить на баланс 650-800 тыс. т ильменита. Геологоразведочные работы на месторождении будут продолжены, есть перспективы дальнейшего пополнения запасов, отметил он. Разведанные запасы позволят начать добычу руды. Предусматривается добывать около 60 тыс. т ильменита в год.
Компания в 2012 году выиграла аукцион на это месторождение, заплатив за него 25,744 млн руб., что оказалось в 11 раз больше размера стартовой цены аукциона. По состоянию на 01.01.2012 г. балансовые запасы россыпного ильменита категории С2 на месторождении составляли 40,3 тыс. т. В рудах месторождения содержится не только ильменит, но и попутные компоненты, интересные для извлечения, отметил генеральный директор ООО «Итер».
Надежда ВОРОНЦОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток
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