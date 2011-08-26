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В Приморье с одной коровы надоили молока на 10,7% больше прошлогоднего
За январь-июль 2011 года выпуск продукции сельского хозяйства составил 6951,3 млн рублей, что на 6,7% больше уровня января-июля 2010 года.
Всеми сельхозпроизводителями произведено больше мяса на 10,5%, молока - на 1,4%, яиц - на 7,7%. Основными производителями молока являются личные подсобные хозяйства населения (68,6%); мяса и яиц (более 70%) - сельскохозяйственные организации.
На долю крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей пришлось 2,6% общекраевого объема мяса, 8% - молока и 0,3% - яиц.
Сельскохозяйственным организациям удалось обеспечить рост производства мяса на 13%, молока - на 10,4%, яиц - на 11%.
Увеличилось производство мяса в 19 городах и районах из 30, молока - в 15 из 24, на их долю приходится, соответственно, 97,8% и 70,3% объемов края.
На начало августа 2011 года в сельхозорганизациях возросло поголовье свиней, снизилось - крупного рогатого скота, птицы, овец и коз.
В сельскохозяйственных организациях на одну корову надоено, в среднем, по 2141 кг молока (на 10,7% больше соответствующего периода прошлого года), в расчете на одну курицу-несушку получено, в среднем, по 159 яиц (больше на 4,6%).
Сельскохозяйственными организациями реализовано 21.5 тыс. тонн скота и птицы в живом весе, 14 тыс. - молока, 27.5 тыс. - зерновых культур, 23,5 тыс. - сои, 2,8 тыс. - картофеля, 7,9 тыс. тонн - овощей, 108,6 млн. штук яиц.
По сравнению с прошлым годом возросла реализация скота и птицы, молока, яиц, зерновых культур, сои и картофеля, сократилась - овощей.
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