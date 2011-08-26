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В Приморье растут объемы нового жилья и зарплаты строителей
В Приморском крае за январь-апрель 2011 года на развитие экономики и социальной сферы за счет всех источников финансирования использовано, по оценке Приморскстата, 48,3 млрд рублей инвестиций в основной капитал, что в 1,6 раза больше соответствующего периода прошлого года.
Объем работ, выполненный по виду деятельности «строительство» организациями всех форм собственности, составил 18487,9 млн рублей, 141,5% к январю-апрелю предыдущего года.
С начала года сданы в эксплуатацию жилые дома общей площадью 112 тыс. кв. м, в 1,5 раза больше, чем в январе-апреле 2010 года, индивидуальными застройщиками введено 65,8 тыс. кв. м жилья (59% ввода жилья по краю). По сравнению с соответствующим периодом прошлого года ввод жилья населением увеличился на 2,1%.
В строительном комплексе края в январе-марте 2011 года было занято 40 тыс. человек. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года численность работающих увеличилась на 15,1%. Средняя зарплата строителей во Владивостоке составила 27033 рубля (в среднем по краю – 32290 рублей), в реальном выражении на 12,6% выше уровня января-марта прошлого года, сообщает Приморскстат.
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