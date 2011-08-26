Приморские хозяйства проведут посевную на площади 362,7 тысячи гектаров

Для проведения посевной-2011 в Приморье поднято 157 тысяч гектаров зяби, сообщил вице-губернатор Игорь Улейский.

Приморские хозяйства активно готовятся к весенним сельскохозяйственным работам. Ремонтируется сельскохозяйственная техника, закупаются удобрения и топливо. Проведены работы по вводу в оборот залежных земель. Это позволит провести посевную на площади 362,7 тысячи гектаров, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.