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В продаже вновь появятся дешевые авиабилеты в Москву
По крайней мере, дополнительные субсидии на приморцев выделены
152 млн рублей будут дополнительно выделено на субсидирование пассажирских авиаперевозок между европейской частью РФ и Дальним Востоком. Деньги будут перенаправлены из программ поддержки авиаперевозок в Калининград и Симферополь, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
«Комиссия Росавиации по реализации программы субсидирования воздушных перевозок приняла решение о дофинансировании субсидируемых маршрутов с Дальнего Востока в центральную часть России и обратно за счет образовавшейся экономии средств еще на 152 млн рублей», - говорится в сообщении ведомства.
В июле Росавиация заявила о перераспределении в пользу дальневосточной программы 473 млн рублей. Таким образом, общая сумма допфинансирования составит 625 млн рублей. За счет этих средств будут просубсидированы самые востребованные маршруты - из Магадана, Петропавловска-Камчатского, Южно-Сахалинска, Хабаровска, Благовещенска, Якутска и Владивостока в Москву.
«Таким образом, российские авиакомпании, прежде всего, «Аэрофлот-Российские авиалинии», смогут дополнительно выставить в продажу по специальному тарифу около 70 тыс. билетов со значительной скидкой в цене», - заявляют в Росавиации.
Досье деловой газеты "Золотой Рог"
Программы субсидирования авиаперевозок из Москвы на Дальний Восток, в Калининград и Симферополь утверждены одним постановлением правительства и имеют общее финансирование - благодаря этому субсидии могут перераспределяться. В этом году на поддержку трех программ было выделено 3,8 млрд рублей, из них 2,86 млрд рублей предназначались дальневосточным рейсам, которыми планировалось перевезти 446,7 тыс. пассажиров.
Формально осуществить перелет по льготным тарифам можно с 1 марта по 1 декабря, но, к примеру, участвующий в программе «Аэрофлот» распродал все билеты с Дальнего Востока в Москву за первые шесть дней. В начале июля Росавиация сообщала, что по дальневосточной программе полет осуществили всего более 90 тыс. пассажиров, общее количество проданных с начала года билетов - более 300 тысяч.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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