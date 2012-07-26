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«Востокрегионжилье» придет и в Приморье
С июля 2012 года начали работу новые территориальные отделения ФГУ «Востокрегионжилье» МО РФ на территории Восточного военного округа в городах Южно-Сахалинск, Биробиджан и УланУдэ. Сейчас решается вопрос об открытии подобных подразделений в Уссурийске (Приморский край) и Комсомольске-на-Амуре (Хабаровский край).
Рассматривается возможность организации отделения ФГУ «Востокрегионжилье» на Курильском острове Итуруп, в поселке Горячие ключи. Открытие новых территориальных отделений позволит оптимизировать процесс получения военнослужащими постоянного жилья. Теперь военнослужащие, получившие извещения о распределении квартир по договору социального найма, смогут направлять сформированный комплект документов в новые территориальные отделы по месту прохождения военной службы.
Напомним, что ФГУ «Востокрегионжилье», находящееся в Хабаровске, обслуживает одиннадцать субъектов Российской Федерации, территориальные отделы учреждения работают в четырех крупных городах Амурской области, Приморского, Камчатского и Забайкальского краев.
«Золотой Рог».
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