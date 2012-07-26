«Востокрегионжилье» придет и в Приморье

С июля 2012 года начали работу новые территориальные отделения ФГУ «Востокрегионжилье» МО РФ на территории Восточного военного округа в городах Южно-­Сахалинск, Биробиджан и Улан­Удэ. Сейчас решается вопрос об открытии подобных подразделений в Уссурийске (Приморский край) и Комсомольске-­на-­Амуре (Хабаровский край).

Рассматривается возможность организации отделения ФГУ «Востокрегионжилье» на Курильском острове Итуруп, в поселке Горячие ключи. Открытие новых территориальных отделений позволит оптимизировать процесс получения военнослужащими постоянного жилья. Теперь военнослужащие, получившие извещения о распределении квартир по договору социального найма, смогут направлять сформированный комплект документов в новые территориальные отделы по месту прохождения военной службы.

Напомним, что ФГУ «Востокрегионжилье», находящееся в Хабаровске, обслуживает одиннадцать субъектов Российской Федерации, территориальные отделы учреждения работают в четырех крупных городах Амурской области, Приморского, Камчатского и Забайкальского краев.

«Золотой Рог».