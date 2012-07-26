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Приморье наторговало оптом почти 175 млрд руб. за полгода
ПРИМОРЬЕ, 26 июля, ZRPRESS. Общий объем оборота оптовой торговли за январь-июнь 2012 года составил 173,1 млрд рублей, что в товарной массе ниже объема соответствующего периода прошлого года на 3,4%. При этом деятельность субъектов малого предпринимательства в формировании оборота оптовой торговли уступает участию крупных и средних организаций (32%).
С начала текущего года крупными и средними организациями с основным видом экономической деятельности «оптовая торговля» реализовано: топлива дизельного – 259 тыс. тонн, бензина автомобильного - 145, мазута топочного – 294, мяса, включая мясо птицы и дичи – 48, изделий колбасных – 14 тыс. тонн, кондитерских изделий – 3804 тонны, масла животного – 352 тонны.
Организациями оптовой торговли и предприятиями-производителями, осуществляющими продажу алкогольной продукции для розничной торговли и общественного питания, реализовано водки и ликероводочных изделий – 798 тыс. дкл, вина – 290, вин шампанских и игристых – 151, коньячных напитков и коньяка – 60 тыс. дкл., сообщает Приморскстат.
«Золотой Рог».
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