Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Липа цветет, а меда не дает
Середина июля, жара, запах трав, жужжание пчел… Самая пора медосбора! А меда, как говорят хором яковлевские и кавалеровские пасечники, мало. Хотя в Яковлевском районе уже цвела и первая, и вторая липа, зацветает третья.
«Медосбор плохой, много липы сгорело, - говорит 63-летний Николай ВАСЕЧКО, пасечник с 1974 года. - Вся надежда на третью липу-широколистку. Она зацветает. Третья липа будет цвести еще две недели. Погоды нет, дождей было много, солнца мало. Меда накачали по 30 кг с улья. А в хорошие годы берем по 100 кг с улья». И сбывает пчеловод свой мед тут же, у трассы, - по 500 руб. за полтора литра.
Кавалеровский райзаготохотпром, как и крайпотребсоюз, мед не принимает. Сбыт пчеловоды организуют сами. Как подтвердил чугуевский пчеловод, председатель чугуевской Ассоциации пчеловодов Василий БЕЛЕЦКИЙ, медосбор в этом году действительно плохой: дождей было много, первая и вторая липа меда не дали. В сезон медосбора Белецкий оптом скупает мед в разных районах края и поставляет его по всей России. У него свой специализированный магазин в Чугуевке по продаже инвентаря для пасечников (вощина, лекарства для пчел, материалы). Такие же магазины есть в Новосысоевке (Яковлевский район), Уссурийске.
Как пояснил Анатолий КОЗЫРЕНКО, главный товаровед сектора торговли, заготовки и производства крайпотребсоюза, несколько потребительских обществ в крае все же принимают мед у населения, но в небольшом количестве – по 1,5-2 тонны. Больше всего – в пределах 20 тонн – заготавливает Чугуевский райзаготохотпром. Закупают мед, но уже в меньшем масштабе, Лесозаводское райпо, Яковлевский райзаготохотпром. Много меда потребительские общества принять не могут, так как нет спроса на большой опт. А в целом поддержку пчеловодам крайпотребсоюз оказывает разве что моральную. В прошлом году цена 1 кг меда в краевом центре составляла 140-160 рублей. В этом году цены, судя по всему, будут выше. Меда-то мало. Например, в ЧП Слепарчук «Приморский мед» сообщили, что мед в розницу у них продается сегодня по 210 рублей за кг., не уточнив, правда, это свежий или прошлогодний мед.
Новости тематики
- Клубника из Китая оказалась напичкана антибиотиками и пестицидами
- Монголия построит новый порт в Приморском крае
- Ломбарды и ювелиры занялись алхимией
- "Меркурий" очистит рынок Приморья от фальсификата
- Приморцам рассказали, где дешевле покупать продукты
- В салонах связи "Билайн" за 1 рубль можно совершить платеж по кредиту
- С ноября вступит в силу новая методика кадастровой оценки недвижимости
- СУЭК наращивает добычу угля и экспорт в АТР
- В Дальневосточном бассейне завершился промысел иваси
- Приморским фермерам принадлежит 1/5 сельскохозяйственных угодий в крае
Новости раздела
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Распродажа участков под аквакультуру в Приморье закончилась, не начавшись
- Пшеница из Приморья в дар КНДР
- США собираются блокировать порты Приморья с помощью новых санкций против КНДР
- Создание Российско-Азиатского зернового коридора завершат в Приморье
- Рыбу уводят из Приморья на север
- Шелковый путь "Россия - Китай - ЕС" уже работает
- 75% наемных работников в России бедняки и нищие
- Клубника из Китая оказалась напичкана антибиотиками и пестицидами
- Монголия построит новый порт в Приморском крае
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Они поверили, что пенсионная реформа их не коснется, и крупно прогадали
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Названа зарплата, которая позволит причислять себя в Приморье к среднему классу
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- Московский суд арестовал банковские счета крупнейшей компании порта Владивосток
- "Люди кипели от возмущения"
- Хабаровские единороссы определились с кандидатом в губернаторы
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"