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Липа цветет, а меда не дает

26 Июля 2011, 16:42 | Приморье

Середина июля, жара, запах трав, жужжание пчел… Самая пора медосбора! А меда, как говорят хором яковлевские и кавалеровские пасечники, мало. Хотя в Яковлевском районе уже цвела и первая, и вторая липа, зацветает третья.

«Медосбор плохой, много липы сгорело, - говорит 63-летний Николай ВАСЕЧКО, пасечник с 1974 года. - Вся надежда на третью липу-широколистку. Она зацветает. Третья липа будет цвести еще две недели. Погоды нет, дождей было много, солнца мало. Меда накачали по 30 кг с улья. А в хорошие годы берем по 100 кг с улья». И сбывает пчеловод свой мед тут же, у трассы, - по 500 руб. за полтора литра.

Кавалеровский райзаготохотпром, как и крайпотребсоюз, мед не принимает. Сбыт пчеловоды организуют сами. Как подтвердил чугуевский пчеловод, председатель чугуевской Ассоциации пчеловодов Василий БЕЛЕЦКИЙ, медосбор в этом году действительно плохой: дождей было много, первая и вторая липа меда не дали. В сезон медосбора Белецкий оптом скупает мед в разных районах края и поставляет его по всей России. У него свой специализированный магазин в Чугуевке по продаже инвентаря для пасечников (вощина, лекарства для пчел, материалы). Такие же магазины есть в Новосысоевке (Яковлевский район), Уссурийске.

Как пояснил Анатолий КОЗЫРЕНКО, главный товаровед сектора торговли, заготовки и производства крайпотребсоюза, несколько потребительских обществ в крае все же принимают мед у населения, но в небольшом количестве – по 1,5-2 тонны. Больше всего – в пределах 20 тонн – заготавливает Чугуевский райзаготохотпром. Закупают мед, но уже в меньшем масштабе, Лесозаводское райпо, Яковлевский райзаготохотпром. Много меда потребительские общества принять не могут, так как нет спроса на большой опт. А в целом поддержку пчеловодам крайпотребсоюз оказывает разве что моральную. В прошлом году цена 1 кг меда в краевом центре составляла 140-160 рублей. В этом году цены, судя по всему, будут выше. Меда-то мало. Например, в ЧП Слепарчук «Приморский мед» сообщили, что мед в розницу у них продается сегодня по 210 рублей за кг., не уточнив, правда, это свежий или прошлогодний мед.

Автор: Татьяна Курочкина
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