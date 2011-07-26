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Надел пока не у дел
Вступившие в силу в июне поправки в два федеральных закона наделили семьи, где три и более ребенка, правом бесплатного получения земли. При этом получать землю семьи будут без торгов и согласования предварительного места размещения объекта. Сколько соток и в каком порядке будет предоставляться из государственной и муниципальной собственности, будут решать регионы. В Приморье работа над данным документом уже идет.
Пока в краевой администрации готовят законодательную базу, о перспективах данного закона в Находке в интервью «ЗР» рассказал заместитель начальника управления землепользования и застройки администрации Находкинского городского округа Виктор ФИРСЕНКОВ.
- Готова ли администрация на сегодня реализовать данный закон? Есть ли для этого свободные земли под ИЖС?
- Закон, который будет предусматривать вышеуказанную процедуру администрацией Приморского края, разрабатывается. С момента его вступления в силу администрация Находкинского городского округа приступит к его реализации.
Законодатель также установил, что для вышеуказанных граждан земельные участки, находящиеся в федеральной собственности, собственности субъектов, могут быть переданы безвозмездно в муниципальную собственность в целях их предоставления. Земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности одного муниципального образования, могут быть переданы безвозмездно в муниципальную собственность другого муниципального образования в целях их бесплатного предоставления гражданам.
На сегодняшний момент земля является неразграниченной, и ее предоставление осуществляется на основании Федерального закона № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской федерации».
Что касается свободных земель под строительство ИЖС гражданам, имеющим трех и более детей, то на данный момент ответить на этот вопрос невозможно, так как нам неизвестно, из какой категории земель, в каком размере закон субъекта Российской Федерации определит порядок предоставления земельных участков.
- На ваш взгляд, послужит ли данный закон развитию малоэтажного рынка города? И какие в целом новые проекты малоэтажного жилья на сегодня заявлены строителями Находки?
- На самом деле, однозначно ответить сложно. Есть много факторов, влияющих на этот процесс. Ни для кого не секрет, что строительство жилого дома – дело весьма непростое. Стройматериалы, проектирование и сама работа, плюс подключение к инфраструктуре: воде, электроэнергии, теплу – мероприятие дорогостоящее. Многодетные родители обычно живут небогато. Где они будут изыскивать средства на строительство?
Поэтому трудно сказать, будет ли данная инициатива являться толчком к развитию малоэтажного строительства, или земли будут лежать мертвым грузом. Считаю, что таким семьям должна быть оказана помощь и дальше, только тогда они смогут освоить полученную бесплатно землю.
Что касается проектов мало-этажного строительства, заявленных строителями, – в Находке данное направление развивается достаточно энергично. В разных районах города имеются большие участки, выделенные для комплексного освоения в целях жилищного строительства. Есть ряд хорошо зарекомендовавших себя строительных компаний. Среди них даже просматривается некоторая специализация – кто-то строит таунхаусы, кто-то – отдельные коттеджи.
К примеру, компания «Ирна» строит как таунхаусы, так и индивидуальные коттеджи, сейчас они застраивают новый участок выше озера Рица. Таунхаусы на ул. Дзержинского возводит компания «Пронто». Индивидуальные коттеджи строит масса компаний, в частности, компания «Тайгер» возвела поселок в районе объездной магистрали, ПСК «Дом» продолжает строительство коттеджного поселка в районе улицы Бокситогорская в Южном микрорайоне и т.д.
В районе пос. Приисковый идет комплексное освоение участков под строительство разными компаниями. Во Врангеле строится ряд коттеджных поселков, в том числе товарищества индивидуальных застройщиков «Чистые ручьи». В Ливадии и Анне получило развитие дачное строительство – там застраивается три участка. Положительную роль сыграло то, что здесь удачно совпало стратегическое направление развития этих территорий в соответствии с утвержденным в 2010 году Генеральным планом города и желанием застройщиков.
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