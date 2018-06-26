"Русагро" не хочет заниматься курицей в Приморье

Пока закрыт рынок Китая

Группа «Русагро» пока отказалась от планов по запуску собственного производства мяса птицы в Приморском крае, но изучает возможность запуска производства молока.

«У нас («Русагро») совет директоров пока не одобрил новые направления. Мы считаем, что и не надо, потому что нам для начала надо построить то, что у нас есть (свиноводческий кластер – Прим. авт.). Это самый сложный проект», - сказал гендиректор «Русагро» Максим БАСОВ во вторник на пресс-конференции во Владивостоке

«Во-первых, в Приморском крае уже есть крупный производитель мяса птицы (ООО «Дальневосточная птица» - Прим. авт.). Создавать дополнительное производство я пока думаю смысла нет. Во-вторых, мы сейчас хотим дождаться окончания переговоров межу КНР и РФ по поводу открытия рынка (Китая для российской птицы - Иф). Мы думаем, что рынок курицы будет открыт уже в следующем году. И нам надо понять последствия (, потому что они могут быть разные. Не исключено, что может оказаться так, что производить курицу в Приморье будет не выгодно, а надо будет все покупать в Китае. И, наоборот, здесь свинину производить и отгружать в Китай. Мы хотим сейчас понять, как это будет происходить», - сказал г-н Басов.

В то же время он подтвердил, что «Русагро» изучает возможность запуска производства молока в регионе.

«Я считаю, есть огромные перспективы у рынка Приморского края по развитию молочного производства. И мы, не скрою, этот проект рассматриваем. Но здесь, считаю, главное - ограниченность внутреннего рынка. Мы - компания крупная, и нам интересны только крупные проекты. На сегодня рынок молока, который есть на территории Дальнего Востока, не позволяет реализовать крупный и эффективный проект. Но, я считаю, что по мере открытия (внешних) рынков, то здесь будут реализовываться очень крупные проекты», - сказал г-н Басов.

Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: Группа «Русагро» является крупным производителем сахара (занимает второе место на российском рынке с долей 15%), свинины (третье место с долей 5,4%), майонеза, масла и маргарина. Группа объединяет более 35 сельхозпредприятий, 9 сахарных заводов, маслоэкстракционный завод и жировой комбинат, контролирует 675 тыс. га земли (занимает второе место среди крупнейших землевладельцев в России). Основным владельцем компании является ее основатель Вадим МОШКОВИЧ (70,7%). В настоящее время «Русагро» строит в Приморском крае крупный агропромышленный кластер, включающий производство свинины. На первом этапе компания планирует заместить на дальневосточном рынке импортную свинину и свинину, которая поставляется из других регионов России. На следующем этапе реализации проекта «Русагро» планирует начать экспорт продукции, в том числе в Китай.

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток