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Один из крупнейших землевладельцев отказался открывать производство в Приморье

26 Июня 2018, 19:24 | Приморье

Группа «Русагро» пока отказалась от планов по запуску собственного производства мяса птицы в Приморском крае, но изучает возможность запуска производства молока, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

«У нас («Русагро») совет директоров пока не одобрил новые направления. Мы считаем, что и не надо, потому что нам для начала надо построить то, что у нас есть (свиноводческий кластер. – Прим. авт.). Это самый сложный проект», - сказал гендиректор «Русагро» Максим БАСОВ во вторник на пресс-конференции во Владивостоке

«Во-первых, в Приморском крае уже есть крупный производитель мяса птицы (ООО «Дальневосточная птица» - Прим. авт.). Создавать дополнительное производство я пока думаю смысла нет. Во-вторых, мы сейчас хотим дождаться окончания переговоров межу КНР и РФ по поводу открытия рынка (Китая для российской птицы. - Иф). Мы думаем, что рынок курицы будет открыт уже в следующем году. И нам надо понять последствия, потому что они могут быть разные. Не исключено, что может оказаться так, что производить курицу в Приморье будет не выгодно, а надо будет все покупать в Китае. И, наоборот, здесь свинину производить и отгружать в Китай. Мы хотим сейчас понять, как это будет происходить», - сказал г-н Басов.

В то же время он подтвердил, что «Русагро» изучает возможность запуска производства молока в регионе.

«Я считаю, есть огромные перспективы у рынка Приморского края по развитию молочного производства. И мы, не скрою, этот проект рассматриваем. Но здесь, считаю, главное - ограниченность внутреннего рынка. Мы - компания крупная, и нам интересны только крупные проекты. На сегодня рынок молока, который есть на территории Дальнего Востока, не позволяет реализовать крупный и эффективный проект. Но, я считаю, что по мере открытия (внешних) рынков, то здесь будут реализовываться очень крупные проекты», - сказал г-н Басов.

Досье Деловой газеты «Золотой Рог»

Группа «Русагро» является крупным производителем сахара (занимает второе место на российском рынке с долей 15%), свинины (третье место с долей 5,4%), майонеза, масла и маргарина. Группа объединяет более 35 сельхозпредприятий, 9 сахарных заводов, маслоэкстракционный завод и жировой комбинат, контролирует 675 тыс. га земли (занимает второе место среди крупнейших землевладельцев в России). Основным владельцем компании является ее основатель Вадим МОШКОВИЧ (70,7%). В настоящее время «Русагро» строит в Приморском крае крупный агропромышленный кластер, включающий производство свинины. На первом этапе компания планирует заместить на дальневосточном рынке импортную свинину и свинину, которая поставляется из других регионов России. На следующем этапе реализации проекта «Русагро» планирует начать экспорт продукции, в том числе в Китай.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: Олег Клименко
Теги: "русагро"  "Дальневосточная птица"  молоко  курица  китай 



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