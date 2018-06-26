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"Русагро" завезла в Приморье свиноматок и хряков из Дании
Планирует запустить собственный мясоперерабатывающий завод
Группа «Русагро», реализующая масштабный свиноводческий проект в Приморском крае, поставило первую партию свиноматок из Дании на новую племенную ферму в ТОР «Михайловский». Всего в Приморье прилетели 491 свиноматка и 32 хряка. До декабря планируется поставить 3,6 тыс. свиноматок и 80 хряков, говорится в презентации компании.
Планируется, что мощность вертикально интегрированного свиноводческого кластера в Приморье составит 82 тыс. тонн свинины в живом весе.
«Русагро» реализует проект в Приморье с 2016 года. На данный момент проект предусматривает племенную ферму на 3 тыс. чистопородных свиноматок и цех производства семени; шесть свинокомплексов по 3 тыс. свиноматок в каждом (поставка животных с племфермы запланирована на январь-май 2019 года); элеватор; комбикормовый завод мощностью 300 тыс. тонн; завод по переработке отходов; убойное производство и мясоперерабатывающее предприятие производительностью 670 тыс. голов в год.
Первую товарную продукцию планируется произвести в 2019 году, выход на проектную мощность запланирован на 2021 год. Весь объем будет перерабатываться на собственном мясоперерабатывающем заводе.
Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
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