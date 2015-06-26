Китайцы готовят в Приморье строительную революцию

Если то, что приморские власти планируют осуществить в плане сотрудничества с китайскими строительными компаниями, будет реализовано, то нашему рынку грозят радикальные изменения. Подробности в материале «Золотого Рога»:

В условиях затяжного экономического кризиса обещания властей насытить таки в сколь-либо обозримом будущем российский рынок относительно дешевым и комфортным жильем кажутся скорее научной фантастикой. Однако, как ни парадоксально, приморское домостроение, да и вообще российское, сегодня стоит на грани революционных изменений, которые должны привести и к бурному росту строительства нового жилья, и к постепенному «отрезвлению» цен на него до уровня приемлемых для большинства нуждающихся в нем.

Летом прошлого года на первом расширенном заседании коллегии Министерства строительства и ЖКХ России, председатель правительства РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ сказал, что для участия в реализации программы строительства жилья эконом-класса по программе «Жилье для российской семьи» в Россию вероятнее всего пригласят китайских застройщиков. На вопрос «Почему!?» он ответил по-народному просто: «Чтобы никто не борзел».

По заветам премьера

В какой-то степени это был упрек нашим строителям, что они не могут работать так, как китайские - быстро, качественно и дешево. За какие-то 6-8% прибыли! Опять же, ежегодно в Поднебесной вводится более 1 кв. метра жилья на каждого жителя страны, и по обеспеченности этими квадратами они недавно превзошли россиян - если в России на каждого сегодня приходится около 25 кв. метров жилья, то в Китае - примерно 27-28. В общем, привлечение в сферу строительства нового жилья РФ китайских инвесторов, строителей с их технологиями - в этом, наверное, и будет содержаться революционный прорыв в решении жилищной проблемы тех из нас, кого она особенно беспокоит. В целом для потребителя «не важно какая кошка мышей ловит» - был бы на рынке «квадрат» подешевле.

На упомянутом заседании в частности было сказано, что к концу 2017 года около 500 тысяч российских семей, в основном молодые семьи, семьи работников социальной сферы и оборонно-промышленного комплекса и пр. скромных по доходам категорий граждан, должны получить жилье эконом-класса.

В октябре прошлого года губернатор Приморья Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ, первым из дальневосточных регионов, подключая край к программе «Жилье для российской семьи», обозначил цель построить в ее рамках в утвержденный срок 530 тысяч кв. метров жилья по цене около 30 тыс. руб. за квадрат. Кризис не мог не внести коррективы в эту задумку, тем не менее, на сегодня она, на наш взгляд, безусловно, выполнима. И претенденты на дешевое жилье по федеральной программе могут не волноваться, что временно был прекращен прием заявлений - на период корректировки заявленных по программе пяти проектов - три во Владивостоке и по одному в Уссурийске и Находке.

Похоже, что к этим проектам сегодня присматривается крупный китайский строительный бизнес - объем более 500 тысяч квадратов - это тот объем, ради которого он и ранее готов был прийти в край.

«Зеленый угол» превратится в «Новый город»

Несколько дней назад появилась информация, что китайская строительная корпорация «Цзиньгу» намерена инвестировать свои средства в строительство во Владивостоке жилого микрорайона «Новый город» - в районе «Зеленого угла», застраивать который собирались еще в советское время. Проявленные потенциальным инвестором-строителем намерения по участию в этом проекте были зафиксированы во время делового визита в Китай представителей компании ООО «Новый город» и Инвестиционного Агентства Приморского края - стороны подписали четырёхстороннее соглашение о намечающемся сотрудничестве.

Предполагается, что китайский инвестор построит на территории ТОР в Надеждинском районе строительную базу, с которой в дальнейшем будет комплектоваться строительство будущего микрорайона. А далее - дело опыта, о котором в частности говорится: «Корпорация «Цзиньгу» является одной из крупнейших строительных корпораций КНР, обладает полным циклом производства домов, занимается разработкой, продвижением системы быстровозводимых сборных домов и девелопментом». Применяемая компанией технология, позволяет строить жилье большими объемами, в три раза быстрее, чем по обычным технологиям, и очень малыми силами.

ДОСЬЕ «ЗР»:

В середине 2011 года китайские архитекторы сертифицировали строительство по подобной технологии сейсмоустойчивых 30-этажных жилых зданий, которые на стройплощадке возводятся всего за 15 дней или 360 рабочих часов. По этой же технологии предлагалось строить дома вплоть до 100 этажей. Ее применение открывало перспективы обеспечения жильем наиболее бедных потребителей. Говорилось, что она «позволяет сократить расходы на постройку здания в 3-10 раз по сравнению с традиционными железобетонными домами». Ну, и плюс еще масса других приятных для будущих жильцов особенностей, которые дают экономию уже при эксплуатации построенного дома. Кстати, один только современный завод по производству конструкций для строительства по такой технологии способен обеспечить ввод около 10 млн. кв. метров жилья в год. Заметим, что весь жилой фонд Владивостока, построенный за 155 лет, составляет сейчас около 12 млн кв. метров.

Трудно представить, что такому уровню строительства жилья сегодня могут что-то серьезное противопоставить местные инвесторы и строительные компании, если оно пойдет в пределах 30-35 тысяч рублей за «квадрат», а то и меньше. Разве что, объединив свои силы в крупной местной корпорации, о которой говорится с прошлого года.

Стоит напомнить, что Группа компаний RDS, которая первой собиралась заниматься осуществлением комплексного проекта «Новый город» в качестве застройщика, ориентировалась в своих проработках на строительство в этом районе жилья преимущественно эконом-класса, но из расчета - на потребителя среднего достатка, и - на строительства всего жилого массива в течение 10 лет.

С перспективами построить этот мк в оптимальные сроки - за 1,5-2 года - устойчивая реализация здесь жилья вероятно по ценам заметно ниже рыночных, доминирующих сегодня на местном рынке недвижимости. Заявленный проектом «Нового города» объем жилых и коммерческих площадей в 500 тысяч кв. метров, который может появиться на рынке относительно быстро, потребует каких-то новаций в реализации «готовой строительной продукции». Не исключено, что инвестор будет заинтересован и в серьезной модернизации имеющегося проекта. Поэтому, как ни хорош проект в том виде, в котором он есть сегодня, в котором обсуждался и одобрялся на градосовете, принимать даже основные его параметры можно условно за исключением, разве что, границ между 71 мк и новой федеральной трассой и между промзонами - на ул. Снеговой и Фадеева.

Схема как на духу

Понятно, что строительство «Нового города» и китайского в этом участия дает массу поводов для размышлений. На некоторые вопросы мы предложили ответить Инвестиционному Агентству Приморского края и ООО «Новый город». Ниже приводим вопросы и ответы полученные в письменном виде от этих структур.

- Насколько серьезно можно оценивать намерение китайской корпорации по участию в инвестировании и строительства Нового города? Когда китайская сторона собирается подписать рабочий договор?

- Согласно подписанному соглашению, корпорация «Цзиньгу» осуществляет сотрудничество с ООО «Новый город» в целях принятия участия в реализации намеченного проекта, а Строительный подкомитет Всекитайского комитета по содействию международной торговле осуществляет привлечение в качестве инвесторов китайских компаний, которые могут быть задействованы корпорацией.

Для подписания договора, регламентирующего суммы, объемы поставок, ход строительства и пр. сторонам необходимо достичь договоренности по всей проектной документации, архитектурно-планировочному решению, поскольку на данный момент у китайской стороны есть ряд собственных предложений по всем этим вопросам.

- Сколько времени, предполагается, займет развертывание строительной базы китайской компании в Надеждинском районе? Откуда будет браться сырье для производства стройматериалов, которые пойдут на строительство Нового города?

- Китайская компания на сегодняшний день еще не приняла решение о размещении своего производства на территории ТОР «Надеждинская». Вопрос источника сырья открыт для обсуждения с китайской стороной. Мы будем всячески способствовать тому, чтобы корпорация «Цзиньгу» брала сырье от местных производителей.

- Рассматривается ли вопрос использования уже имеющихся мощностей стройиндустрии во Владивостоке для строительства этого микрорайона - это завод ОАО "Аврора", КСМ, Владивостокский бутощебеночный завод и пр., которые находятся намного ближе к будущему строительству, чем база, которую китайская сторона намерена построить? Если не ошибаюсь, то возить придется за 30 км по федеральным трассам, тормозя движение, а доставка с предприятий, расположенных по ул. Снеговой и в районе ТЭЦ-2 намного ближе.

- В ближайшее время представители корпорации «Цзиньгу» собираются прибыть во Владивосток с целью изучения местного рынка. После анализа полученных данных, будет принято решение о возможности использования уже имеющихся мощностей стройиндустрии и - в каком объеме.

- Действительно ли китайская компания считает возможным предложить владивостокцам жилье по ценам 30-35 тыс. рублей за 1 кв. метр? Будет ли она ориентирована исключительно на рынок или еще и на выполнение бюджетных целевых программ по строительству жилья в Приморском крае?

- Как подчеркнули в руководстве китайской корпорации, там изучается вопрос строительства жилья эконом-класса в рамках наших госпрограмм, то есть с господдержкой. Ее представители приводили в пример проекты строительства такого жилья в Бразилии и Саудовской Аравии. Высокий представитель Всекитайского комитета по содействию международной торговле Цай МИНЪЮН в ходе переговоров в Китае отметил, что инвестора заинтересовала возможность получения льгот и преференций на территории Приморского края.

Но стоит отметить и то, что в микрорайоне «Новый город» помимо жилья эконом-класса, запланировано строительство и жилья бизнес-класса.

- Какие средства китайская компания собирается инвестировать в строительство своей базы в ТОРе и в строительство «Нового города»?

- Объемы средств в данный проект будут определены после окончательной договоренности, достигнутой в ходе переговоров.

- Строительство высокими темпами такого объема для крупной китайской компании - недолгое дело. Есть ли планы у будущего инвестора на более далекую перспективу?

- Помимо соглашения с ООО «Новый город», корпорация подписала аналогичное соглашение с компанией ООО «ЮгСтрой», проект которой предполагает строительство жилья различного класса в Уссурийске. По итогам его реализации планируется ввод в эксплуатацию 400 тысяч квадратных метров жилья для 15 тысяч жителей.

- Возможно, что к завершению участия в этих двух проектах китайских инвесторов заинтересуют и другие возможности края в области строительства.

- Куда исчезает из реализации проекта Группа компаний RDS, которая заказывала проект, и начинала подготовку строительства? В какой степени на строительстве «Нового города» будут задействованы российские/приморские подрядные строительные компании?

- Группа компаний RDS сосредоточит свои мощности на окончании строительства судоверфи в Большом Камне, а заниматься продвижением и реализацией проекта этого нового микрорайона Владивостока будет ООО «Новый город».

Пока рано говорить о том, насколько при этом строительстве будут задействованы отечественные компании, поскольку сначала китайская сторона еще должна определиться, какую технологию строительства целесообразно использовать при реализации этого проекта.

- У нас есть «странный» опыт строительства комплекса "Аквамарин" с участием иностранного капитала. Начало ему было положено еще в 2009 г., но на сегодня оно остановлено. Есть ли гарантия, что подобной ситуации не может случиться с проектом «Новый город»?

- Остановка строительства может возникать по самым разным причинам, в том числе и по не зависящим от того, участвует ли в проекте иностранный капитал.

- А изучался ли спрос по будущему микрорайону - есть он или нет? Может быть он таков, что не строит торопиться и строить жилье в том районе ударными темпами! Насколько помню, инвесторы-строители «Квартира.ру» и «Жилкапинвест», начиная по соседству строительство первого своего "Фрегата" на ул. Ватутина, заявляли, что возведут здесь новый микрорайончик домов на 10-15. Прошло десять лет, а в планах пока только четвертый дом.

- Спрос формируется под влиянием множества факторов. Площадка обладает рядом неоспоримых преимуществ. Это микроклимат (участок расположен в распадке, где ранее было тепличное хозяйство), транспортная доступность (выезд в центр города, на остров Русский и выезд из города по прилегающей автотрассе Де-Фриз - Седанка - о. Русский), близкое расположение морского побережья, пригодного для купания и отдыха.

Помимо этого, особенностью жилого района станет самая большая в городе рекреационная зона вокруг участка, наличие паркингов, социальная и развлекательная инфраструктура, которая будет создана в процессе реализации проекта.

Все это за счет комплексной планировки и застройки позволяет создать принципиально новый для России тип жилого района в низкой ценовой категории, но с уникальной жилой средой мирового комфорт-уровня. Инициатор уверен, что квартиры в таком районе найдут своего покупателя.

- Такой микрорайон будет высоко востребован во Владивостоке, - отметила директор ООО «Новый город» Елена ВЕРЕТЕЛЬНИК.

В серьезность намерений можно поверить…

Встречи с представителями китайского строительного бизнеса не раз были в прошлом. Так же озвучивались их намерения зайти в край и принимать участие в большом строительстве. Но, хотя заход и состоялся, прошел он пока на относительно скромном уровне. Теперь ситуация может резко измениться. И даже наш кризис и резкое падение платежеспособности потребителей этому не помеха.

Причина в другом - в самом Китае произошла «затоварка» новым жильем, и китайским инвесторам и строителям приходится присматриваться к тем площадкам, которые для них еще вчера были непривлекательны. По данным Госстата КНР по 70 крупнейшим городам страны в течение 12 месяцев подряд фиксировалось постоянное снижение «средней стоимости новостроек». Май прервал эту череду подъемом на 0,06%, но это после падения в апреле на 0,12. И цена майского квадрата этого года по этим же городам в целом оказалась на 6% ниже прошлогоднего.

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.