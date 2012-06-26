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Покупать оптом в Приморье стали меньше

26 Июня 2012, 19:50 | Приморье

Общий объем оборота оптовой торговли за январь-май 2012 года в Приморском крае составил 141,5 млрд рублей, что в товарной массе ниже объема соответствующего периода прошлого года на 3,2%.

При этом деятельность субъектов малого предпринимательства в формировании оборота оптовой торговли уступает участию крупных и средних организаций (32%). С начала текущего года крупными и средними организациями с основным видом экономической деятельности «оптовая торговля» реализовано: топлива дизельного – 211 тыс. тонн, бензина автомобильного - 114, мазута топочного – 215, мяса, включая мясо птицы и дичи – 40, изделий колбасных – 12 тыс. тонн, кондитерских изделий – 3194 тонны, масла животного – 302 тонны.

Организациями оптовой торговли и предприятиями-производителями, осуществляющими продажу алкогольной продукции для розничной торговли и общественного питания, реализовано водки и ликероводочных изделий – 587 тыс. дкл, вина – 204, вин шампанских и игристых – 102, коньячных напитков и коньяка – 45 тыс. дкл.

«Золотой Рог».

Автор: По сообщениям Приморскстата
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