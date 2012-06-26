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В Приморье хорошо пошли щепа, майонез и газировка
В январе-мае промышленность Приморского края увеличила объемы производства продукции к соответствующему периоду прошлого года на 7,8%. Наблюдается рост объемов в обрабатывающих производствах (на 9,7%).
Увеличение отмечается в металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий (на 34%), производстве транспортных средств и оборудования (на 32%), текстильном и швейном производстве (на 19,8%), производстве пищевых продуктов, включая напитки (на 1,4%).
В выпуске товаров производственно-технического назначения отмечен рост следующих видов продукции: паркета (в 2,1 раза), щепы технологической (в 1,7 раза), кирпича керамического строительного (на 6%), цемента (на 5%), шпона лущеного (на 2%).
Из важнейших пищевых продуктов в январе-мае 2012 года увеличилось производство масла и жиров рафинированных (в 1,7 раза), майонеза (на 22%), воды газированной, содержащей добавки сахара или других подслащивающих веществ (на 19%), мяса и субпродуктов пищевых домашней птицы (на 16%). Снизился выпуск сахара, хлеба и хлебобулочных изделий, рыбы и продуктов рыбных переработанных и консервированных, изделий колбасных, полуфабрикатов мясных, цельномолочной продукции.
В добыче полезных ископаемых в январе-мае 2012 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года объем производства составил 97,2%. Добыча концентратов свинцовых сократилась на 28%, медных – на 6, цинковых - на 2,6, вольфрамовых – на 1.4%. Отмечается рост добычи плавикового шпата (на 18%).
В производстве и распределении электроэнергии, газа и воды индекс производства составил 104,5%. Выпуск электрической энергии возрос на 10%, тепловой – снизился на 0,2%, - сообщает Приморскстат.
«Золотой Рог».
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