Контроль над сельхозземлями Приморья предлагают вернуть спецкомитетам

Мониторинг состояния сельхозземель, их охрану должны осуществлять специализированные органы. Необходимо возродить в РФ систему комитетов по земельным ресурсам и землеустройству. Такое мнение в беседе с корреспондента РИА PrimaMedia высказал кандидат сельскохозяйственных наук, в прошлом заведующий лабораторией почвенных ресурсов Биолого-почвенного института ДВО РАН Владимир ОЗНОБИХИН.

- По опыту других стран необходимо отметить, что в области земельных отношений, мониторинга за состоянием земель, их охраны создаются специализированные органы, которые у нас в стране почему-то упразднили. Я имею в виду Роскомзем, Примкомзем и райкомземы. Созданные кадастровые палаты имеют совершенно другие цели и задачи. Научной общественностью сейчас обсуждается вопрос о необходимости создании в России специализированного института по земельным отношениям и землеустройству, - рассказал Владимир Ознобихин.

Собеседник агентства, признавая большой вклад нынешних надзорных органов в деле наведения порядка в землепользовании, также отметил, что в настоящее время на них возложено слишком уж много разносторонних обязанностей. Созданию ясной системы использования сельхозземель в Приморье должно способствовать и усовершенствование краевой нормативной базы, методик контроля технологических операций. Пробелы в законодательстве и создают почву для «противостояния» надзорных органов и сельхозпроизводителей, считает ученый.

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