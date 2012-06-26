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Приморцы начинают лето со страховки
Несмотря на то что начало лета в Приморье выдалось прохладным и дождливым, дачный сезон все же окончательно открыт. Сейчас можно с полной уверенностью сказать, что фактически все счастливые обладатели дач проводят выходные на своих участках. При этом квартира, оставленная в городе, и все имущество в ней зачастую находятся все это время без присмотра. А между тем каждая вещь в вашем доме, будь то холодильник, телевизор, ноутбук или диван – не просто вещь, это ваш труд и ваше время. Вы так привыкаете к своим вещам, что уже не можете себе представить свою квартиру без них.
Но, к сожалению, в спокойную жизнь нередко вторгаются проблемы и несчастья. Пожар, затопление, квартирная кража и другие неприятности могут повредить ваши любимые вещи. А каждая вещь стоит денег, которые нужно снова зарабатывать, теряя время и откладывая другую ожидаемую покупку. Но есть и другое решение этой проблемы - страхование домашнего имущества.
Сегодня защита имущества, хранящегося в коттедже или квартире, - довольно популярный вид страхования. Прежде всего, клиентов страховых компаний интересует возможность защиты от грабежа, кражи и иных преступлений, ведь квалификация взломщиков из года в год растет, о чем свидетельствует официальная статистика правоохранительных органов.
Конечно, подобное происшествие способно нанести бюджету семьи удар, от которого он не оправится в течение нескольких лет. Но, как показывает статистика страховых выплат, чаще всего ущерб домашнему имуществу причиняют затопления (аварии водопровода и канализации внутри квартиры, протечки от соседей).
Кроме того, страхование распространяется на повреждение имущества по следующим причинам: пожар и меры по его тушению (если загорелась квартира не на первом этаже, почти наверняка при тушении пожара квартиры соседей снизу будут залиты водой); стихийные бедствия; падения посторонних предметов (обычно выплаты по этому риску проводятся из-за падения на загородные дома близко растущих деревьев, но покрывается и, например, падение самолета); удар молнии; взрыв, авария электробытовой техники.
Зачастую возникает вопрос: «Как выбрать наиболее подходящую программу для страхования своего имущества?». За консультацией лучше обратится к специалистам.
«За бесплатной консультацией можно обратиться в любой офис нашей компании, - рассказывает Татьяна ЛАГУТИНА, начальник отдела страхования имущества физических лиц Приморского филиала компании РОСГОССТРАХ. - Здесь вас проконсультируют по всем интересующим вопросам и предложат варианты страхования наиболее подходящие именно вам. Застраховать имущество можно как в составе договора страхования квартиры или дома, так и отдельно. Кроме того, в нашем Филиале до конца июля действует специальная акция, так, если вы страхуете свое домашнее имущество впервые, то можете претендовать на индивидуальную скидку».
«Золотой Рог».
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