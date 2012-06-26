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В теплицах Приморья зафиксировано превышение содержания агрохимикатов в земле в 5 раз
ВЛАДИВОСТОК, 26 июня, ZRPRESS. В Приморском крае при проведении лабораторных исследований образцов почвы, отобранных в теплицах на территории Красноармейского района обнаружено многократное превышение содержания входящих в состав агрохимикатов химических соединений.
Проведённые ФГБУ «Приморской межобластной ветеринарной лабораторией» Россельхознадзора лабораторные исследования почвенных образцов, отобранных в плёночных теплицах, расположенных на села Голубовка Красноармейского района, показали многократные, в отдельных случаях более чем в 5 раз, превышение содержания подвижных форм фосфора и азота нитратов, входящих в состав применяемых для обработок сельхозпосадок агрохимикатов.
Все проверенные плёночные теплицы принадлежат приморскому крестьянско-фермерскому хозяйству, поставляющему свою продукцию на продовольственные рынки городов Приморского края. Выращиваются в этих теплицах в основном такие овощные культуры, как лук, редис, сельдерей, петрушка, укроп, огурцы, помидоры, салат, перец и т. д.
В настоящее время по данному факту нарушения норм землепользования в отношении генерального директора ООО «Кедровка» Раисы Холодных вынесено постановление о её привлечении к административной ответственности. Согласно вынесенного предписания, ООО «Кедровка» необходимо будет выполнить работы по замене почв в проконтролированных теплицах, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.
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