Приморцам светит «одно окно» для ЖКХ

В Приморье идет работа над созданием единой службы приема обращений граждан, а также интерактивной карты системы ЖКХ. Такая организация обслуживания населения позволяет в режиме реального времени контролировать все процессы в сфере ЖКХ по каждому многоквартирному дому.

По информации директор департамента по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам края Виктора КУЛИНСКОГО, система – открытая и понятная всем – создана в Татарстане. Она позволяет видеть проблемные участки, перетопы и недотопы в домах, сократить расходы на топливо и снизить стоимость услуги, контролировать расходы УК или ТСЖ. В Приморье большую работу в данном направлении ведет КГУП «Примтеплоэнерго», разработав систему «Прометей».

Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ поручил провести анализ: насколько эффективно будет внедрение местной разработки на территории края. «Наша задача – учесть лучший опыт других регионов и перенести его на свои разработки», - отметил он. Губернатор также поставил задачу ускорить работу по обнародованию информации о финансовой деятельности УК и сведению базы в единый реестр. Согласно новому законодательству, с 1 июня полная информация о деятельности управляющих компаний и ТСЖ должна размещаться на сайте Министерства регионального развития. В настоящий момент из 1400 компаний края частично информацию обнародовали 570, а полностью раскрыли информацию только 96 компаний.

«Золотой Рог».