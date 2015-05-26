Новый сотовый оператор пришел в Приморье

Альтернативный федеральный оператор мобильной связи Tele2 готов к запуску сети в Приморье - этот регион компания считает ключевой точкой на карте России.

Сотовый дискаунтер Tele2 пришел на Дальний Восток в 2012 году, и с его услугами уже хорошо знакомы жители Сахалина, Магадана, Камчатки и ЕАО, пишет деловая газета "Золотой Рог". Сделка по интеграции сотовых активов «Ростелекома» в структуру Tele2, которая завершилась в прошлом году, позволила компании существенно расширить свое присутствие на Дальнем Востоке России.

«К Tele2 перешли мобильные активы и лицензии на оказание услуг связи в тех регионах, где до сих пор компания не была представлена, и теперь мы имеем возможность работать на всей территории России, - комментирует запуск сети нового для Приморья оператора региональный управляющий директор подразделения Tele2 во Владивостоке Роман ДЯБЛОВ. - В Приморье в состав Tele2 вошла компания «АКОС», которая до сих пор оказывала услуги мобильной связи под брендом «Ростелеком». С момента запуска в регионе коммерческих операций под брендом Tele2 за связь абонентов «АКОС» будет отвечать Tele2».

По словам Романа Дяблова, переход абонентов на Tele2 произойдет автоматически. При этом многие привычные для абонентов вещи останутся без изменений. Более того, новый оператор прикладывает максимум усилий для того, чтобы переход под «новый флаг» был комфортным, а предложения - выгодными.

Tele2 всегда и на любой территории предоставляет свои услуги по ценам ниже тех, что установились на рынке. Результаты исследований стоимости услуг мобильной связи для частных и корпоративных абонентов, ежегодно проводимые аналитическим агентством ComNews Research, неоднократно подтверждали, что тарифы Tele2 наиболее выгодные среди предложений российских операторов. Компания - оператор-дискаунтер и предоставляет абонентам связь значительно дешевле средних рыночных цен.

И в этом смысле Приморье не будет исключением. Как прокомментировали в компании, низкие цены формируются за счет грамотной и системной оптимизации издержек.

«Принципы работы Tele2 очень простые: качественная мобильная связь по низким ценам, честность по отношению к каждому клиенту. Компания предлагает абонентам несколько четко структурированных тарифов с понятными правилами, все параметры прописаны в простой форме - без использования мелкого шрифта, сносок и скрытых условий, - говорит Роман Дяблов. - В нынешней экономической ситуации возможность сократить расходы на связь, сохраняя привычный объем услуг, для многих станет решающей. В перспективе мы планируем улучшить сеть мобильной связи и покрытие в крае за счет нового инфраструктурного строительства, которое ведется уже сегодня».

Запуск коммерческих операций нового оператора в Приморье запланирован на 20 июня. В этот день все желающие смогут подключиться к Tele2 прямо на центральной площади Владивостока, где с 12 до 23 часов пройдет масштабный праздник для абонентов.

Елена ЛЕНСКАЯ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.