Первое время персонал завода минудобрений в Приморье будет работать вахтовым методом

В ходе реализации проекта на предприятии планируется создать более 3,5 тыс. рабочих мест

Общая стоимость проекта строительства завода минеральных удобрений в Приморском крае составляет 426,4 млрд рублей, говорится в проекте ФЦП "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона до 2025 года".

В том числе объем бюджетных средств на создание объектов обеспечивающей инфраструктуры планируется в размере 14,1 млрд рублей. Из них 13,3 млрд рублей за счет федерального бюджета, 800 млн рублей за счет бюджета Приморского края.

Как уже сообщал "Золотой Рог", ЗАО "Национальная химическая группа" (НХГ) выбрало в качестве места под размещение завода по производству минеральных удобрений территорию Находкинского городского округа.

В ФЦП отмечается, что в состав объектов обеспечивающей инфраструктуры включены строительство газопровода проектной мощностью 6,1 млрд куб.м/год и строительство железной дороги пропускной способностью 150 тыс. тонн/год,.

В ходе реализации проекта на предприятии будет создано более 3,5 тыс. рабочих мест.

Планируется, что в первый год эксплуатации комплекса 80% производственного персонала будет работать по вахтовому методу с последующим замещением персонала местными и привлеченными из других регионов кадрами.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток