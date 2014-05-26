Комфортный дом

Вместе с общим ростом уровня доходов активной категории населения, растут и масштабы строительства загородного жилья. Причем, речь сегодня идет не только о больших многоэтажных замках-коттеджах, привлекающих олигархов, но и о самых обычных домах сельского типа, или даже современных дачах, рассчитанных на сезонное проживание вдали от городской суеты. Одной из российских особенностей при этом является тот факт, что кроме земли государство не может предложить застройщику больше ничего. Всю инфраструктуру частный домовладелец практически всегда создает сам – проводит электричество, тянет водопровод, и строит свою индивидуальную канализацию.

Именно последний аспект всегда был одним из главных показателей уровня комфорта загородного жилья. Одно дело – если все удобства у жителей коттеджа находятся во дворе, и совсем другое – система городского типа с полноценным санузлом в доме.

Нужно сказать, что системы индивидуальной канализации существуют давно, и ведут свое происхождение от обыкновенной выгребной ямы, которая в неизменном виде дошла до нашей эры, и до сих пор используется в местах, неподвластных цивилизации. В процессе эволюции канализационных систем появились такие усовершенствования как септики и поля фильтрации, станции биологической очистки сточных вод. Специализированный рынок, ориентированный на загородных домовладельцев, предлагает множество современных технических решений канализационных проблем.

Каковы основные требования, предъявляемые пользователями к индивидуальной канализации? Во – первых, она должна быть надежной и долговечной, ведь от ее работы зависят условия проживания людей в загородном доме. Во-вторых, система должна быть простой в обслуживании и необременительной в содержании. И в третьих, она должна обеспечивать качественную работу, под которой подразумевается отсутствие запахов, высокая степень очистки сточных вод, экономное энергопотребление.

Большинство современных индивидуальных систем очистки, как правило, соответствует этим условиям, поэтому не последнюю роль при выборе играет также цена и гарантии производителя. Ведь из-за отсутствия таких гарантий совершенно логично вытекает тот факт, что в случае выхода из строя оборудования, необходимость с головой погружаться в канализационные проблемы ляжет на плечи домовладельца. О том, как это выглядит на практике, хорошо могут рассказать владельцы самодельных септиков, которые с завидной регулярностью дают течи по швам бетонных колец.

Био инновации

Из представленных сегодня на приморском рынке индивидуальных канализационных систем с наибольшей гарантией, стоит отметить локальные очистные сооружения торговой марки Bio Purit, главная емкость которых сделана из композиционного материала. Легкий и при этом невероятно прочный бак имеет цилиндрическую форму, прекрасно противостоящую сезонным подвижкам грунта. Внутри бак разделен на 3 зоны, одна из которых имеет сотовую ячеистую структуру и представляет собой фильтр биологической очистки, надежно защищенный от залповых сбросов. Микрофлору такого фильтра не смоет потоком сточной воды, и очистка всегда будет качественной.

Другой особенностью автономной канализации Bio Purit является встроенный модуль «Био-плантация», который не только ускоряет очистку, но и поддерживает жизнеспособность бактерий при отсутствии стоков. Кроме того, в отличие от других систем, Bio Purit способен работать при длительных отключениях электричества, превращаясь на этот период в обычный септик. Оба этих момента крайне важны в российских условиях при сезонном использовании дома или нестабильном энергоснабжении.

Напомним, что все современные системы автономной канализации подразумевают принудительную подачу воздуха для более эффективного процесса биологической очистки. Многие модели станций имеют встроенный в емкость компрессор, однако в системе Bio Purit вся электрическая часть вынесена в отдельный внешний шкаф управления, в котором находится и компрессор, и прибор управления. Тем самым достигается как большая электробезопасность, так и возможность размещения модуля в теплом помещении, что самым лучшим образом влияет на его надежность и простоту обслуживания.

В отличие от многих других моделей, требующих постоянного контроля за уровнем накоплений, откачка активного ила из емкости Bio Purit может осуществляться всего один раз в год, что позволяет владельцам существенно экономить на эксплуатационных расходах. При этом разработчик системы – российская компания Flo Tenk, предусмотрела возможность использования откачивающих машин самых разных конструкций, вне зависимости от того, отечественная или импортная техника будет обслуживать домовладение. Для Приморья, где массово используются японские коммунальные машины, это весьма существенный плюс.

Остается добавить, что компания «Аквадом», являющаяся региональным представителем марки Bio Purit, производит монтаж автономных очистных сооружений в течение 1-2 рабочих дней, в зависимости от условий участка. В крае сегодня эксплуатируется уже несколько сотен таких систем, и число домовладений, оснащенных канализацией Bio Purit, продолжает расти.

Наши контакты:

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Юрий РОГОВ. ZRPRESS.RU, Владивосток.