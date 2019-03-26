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Во Владивостоке резко выросли цены на куриное мясо
Во Владивостоке резко выросли цены на куриное мясо, как охлажденное, так и замороженное. Если, например, охлажденные крылышки птицефабрики «Дальневосточная птица» еще недавно в магазинах розничных сетей города можно было купить по 175 рублей за кг, то сегодня этот же продукт «Амурского бройлера» стоит 210 руб. за кг. Пополнился новыми брендами в основном птицефабрик из центральных регионов страны и список замороженного мяса курицы, цена на которое по отдельным видам продукции приближается к 400 рублей за килограмм.
Этот рост, в общем, не стал неожиданностью, поскольку произошел на фоне ухода с рынка основного местного производителя – крупнейшей на Дальнем Востоке птицефабрики «Дальневосточная птица», не справившейся с последствиями вспышки птичьего гриппа. Стоит отметить, что это не единственная птицефабрика в стране, пострадавшая в прошлом году от эпизоотии. Еще в январе этого года Минсельхоз РФ зафиксировал рост цены на мясо птицы в среднем по стране за год на 22,4%. В ведомстве этот рост связали с потерями предприятий от все того же птичьего гриппа и высказали надежду на скорую корректировку цен по мере восстановления производства. Но в Приморском крае о восстановлении никаких заявлений пока не было.
В то же время Китай, по сообщениям агентства «Синьхуа», на днях возобновил поставки замороженного мяса птицы в Россию. Эти поставки были приостановлены в 2004 году, когда Китайские птицефабрики накрыла эпидемия птичьего гриппа. Сейчас же, спустя 15 лет, на официальном сайте Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору России появилась информация о 15 шаньдунских предприятий, имеющих лицензию на экспорт замороженной птицы в Россию. Об этом сообщило агентство со ссылкой на таможенные органы Китая, отметив, что «этот шаг последовал за подписанием в 2018 году протоколов о ветеринарных и фитосанитарных требованиях к поставкам замороженного мяса птицы и молочных продуктов между Китаем и Россией».
Елена АБАШЕВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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В путинской россии это нормально, скоро курица будет украшением и носить ее тушку будут вместо кулона, принимая во внимание ее цену.