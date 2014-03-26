Эксперты не давали для угольной отрасли Приморского края утешительных прогнозов на 2013 год. Газификация региона, по их мнению, не давала отрасли шансов и ставила добытчиков твердого топлива под угрозу кризиса. Но время показало, что главный производитель угля в крае - ОАО «Приморскуголь» - достойно справился с тяжелой ситуацией.

Прошедший 2013 год для угольщиков ОАО «Приморскуголь» действительно выдался одним из самых напряженных за последнее десятилетие. Однако, вопреки пессимистическим прогнозам, коллективу угледобывающей компании удалось преодолеть гнет кризисных настроений и добиться в условиях неблагоприятности рынка максимально возможного выполнения поставленных задач.

Предприятия ОАО «Приморскуголь» в 2013 году добыли 4,09 млн тонн угля, обеспечив выполнение годового плана на 96,3%. Коллектив досрочно выполнил годовую программу отгрузки угля. По итогам года объем реализации угля составил 4,16 млн тонн. Объем поставок угля на экспорт составил 567,9 тыс. тонн, превысив плановый показатель на 15,7%. Наибольший объем экспортных продаж пришелся на Китай.

В разрезоуправлении «Новошахтинское» добыча составила 2,94 млн тонн угля, что оказалось на 2% ниже запланированного годового показателя. Объем вскрышных работ увеличен на 18% и составил 15,88 млн куб. м. Коллектив этого самого крупного горняцкого предприятия в составе «Приморскугля» выполнил годовой план отгрузки досрочно в объеме 3,06 млн тонн (плюс 64 тыс. тонн к плану).

С новой техникой

В начале года в РУ «Новошахтинское» было внедрено техническое решение по изменению транспортной схемы доставки добытого угля из призабойной зоны участка №2 разреза «Павловский». Теперь уголь доставляется на пункт погрузки в железнодорожные вагоны станции «Восточная-2» с применением ленточного конвейера немецкого производства, длина которого составляет 1665 метров. Использование этого конвейерного транспорта позволило стабилизировать подачу угля на дробильно-сортировочный комплекс, обеспечить его ритмичную отгрузку потребителям, а также снизить затраты на транспортировку из добычных забоев на углепогрузочный пункт.

В первом квартале прошлого года на «Павловском» разрезе было внедрено еще одно новшество - началась реализация проекта по отказу от железнодорожной вскрыши с постепенной полной ее заменой на автомобильную. В этой связи разрезоуправление «Новошахтинское» уже получило несколько единиц новой горно-транспортной техники: с начала года на предприятие дополнительно поступили шесть автомобилей «БелАЗ» грузоподъемностью 130 тонн и два тяжелых бульдозера Komatsu D-275.

Обогащение ускоряется

В шахтоуправлении «Восточное» за 12 месяцев прошлого года было добыто 1,16 млн т угля, что составило 92,4% к намеченному плану. И тем не менее 2013 год был отмечен для предприятия подземной угледобычи рядом производственных достижений. Так, в феврале на участке «Южный» был завершен перемонтаж оборудования и введена в строй лава №111, эксплуатация которой позволила в мае добиться нового рекорда добычи, за один месяц на-гора было выдано 202,1 тыс. тонн угля. Стоит подчеркнуть, что подобный результат установлен впервые в истории угольной отрасли Приморского края.

Отработка лавы 111 была выполнена досрочно - в июле, вместо плановой даты, назначенной на август. По итогам июня на обогатительном комплексе в ШУ «Восточное» был переработан максимальный объем угля с начала его эксплуатации - 152,3 тыс. тонн, это рекордный показатель переработки угля за месяц. Обогащение производилось на обогатительно-погрузочном комплексе с применением сепараторов сухого обогащения «FGX».

Юбилейный год

Ушедший год выдался для ОАО «Приморскуголь» богатым на юбилеи. 18 марта 2013 года исполнилось 70 лет со дня создания предприятия. Крупнейшее объединение Дальнего Востока было создано Приказом Наркомугля и объединило все предприятия угольной промышленности Приморского края.

На празднование юбилея в город Артем съехались представители горняцкой профессии со всего края, где есть или был уголь: из поселков Липовцы, Тавричанка, Новошахтинский, Реттиховка, города Партизанска. Артемовская территория не случайно была избрана местом встречи коллег по нелегкому труду в угледобывающей отрасли. Артем в свое время был вторым после Партизанска центром угледобывающей промышленности Приморья. Артемовские шахтеры совершили немало трудовых подвигов и внесли достойный вклад в становление и развитие угледобычи в крае и на всем Дальнем Востоке.

Кроме того, одно из предприятий ОАО «Приморскуголь» - Артемовское ремонтно-монтажное управление (АРМУ) - стояло у истоков основания города, в прошлом году оно отметило 100-летний юбилей. Созданное 11 июня 1913 г. для изготовления необходимого для строительства шахт оборудования и ремонта механизмов, Артемовское ремонтно-монтажное управление считается первенцем артемовской индустрии. Именно уголь, добытый в 1916 году, положил начало истории поселка Зыбунного, переименованного в дальнейшей его истории в г. Артем. Коллектив АРМУ и сегодня способен решать задачи любого уровня сложности. Годовое производственное задание предприятие выполнило за 11 месяцев, достигнув фактических показателей реализации оказываемых услуг за 2013 год в объеме 174,3 млн руб., что составило 147% к уровню финансовых достижений 2012 года. Столь значимое увеличение валовой выручки стало возможным благодаря росту объемов работ по обслуживанию предприятий - ОАО «Приморскуголь», ОАО «СУЭК», - существенному повышению объемов оказываемых услуг, росту производительности (115%).

Сегодня Артемовское РМУ производит ремонт производственной техники, электрооборудования, гидравлики, имеет собственное литейное производство, лабораторию неразрушающего контроля.

10 лет спустя

10 лет назад «Приморскуголь», ежегодно добывающий 3,2 млн тонн угля, стал частью крупного угледобывающего холдинга ОАО «СУЭК». За отмеченный период максимальный показатель годовой добычи угля приморским предприятием пришелся на 2011 год, и составил 5,69 млн тонн. Это стало важной вехой в истории угольной отрасли Приморского края.

В том же году липовецкие шахтеры впервые преодолели миллионный рубеж добычи, на момент вхождения шахтоуправления в СУЭК объем добычи составлял 557,5 тыс. тонн угля в год, в том числе подземным способом - 194,9 тыс. тонн. Липовецкие шахтеры впервые стали поставлять уголь на экспорт, подтвердив, таким образом, высокое качество добываемого ими угля. Максимальный уровень добычи в тот год был достигнут и в разрезоуправлении «Новошахтинское» - более 4,5 млн тонн.

75-летний юбилей Приморского края, широко отмеченный в прошлом году, стал праздником для шахтеров ОАО «Приморскуголь». Пятнадцать человек вошли в число заслуженных жителей края, принесших славу своей отрасли, и были отмечены государственными наградами. Среди награжденных - липовецкий шахтер Юрий Иванович ЯЩЕНКО, отдавший работе в угольной промышленности более 50 лет. Он, шахтер предприятия ОАО «Приморскуголь», удостоен звания «Заслуженный шахтер России».

Всегда есть место благому делу

В череде производственных будней угольщики не забывают, что в жизни всегда есть место доброму поступку. Сострадание, милосердие, благородство - эти качества всегда были присущи характеру представителя горняцкой профессии. И когда в дома жителей Дальнего Востока пришла беда - небывалое наводнение, - коллектив ОАО «Приморскуголь» одним из первых выразил готовность оказать помощь пострадавшим от разрушительной стихии. Угольщики Приморья перечислили на оказание помощи людям, потерпевшим бедствие от последствий паводка, свой однодневный заработок.

- Сострадание, готовность подставить плечо тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации, - это нормальное человеческое проявление, - сказал исполнительный директор ОАО «Приморскуголь» Александр ЗАНЬКОВ. - Наш коллектив, а это около 1800 человек, не остался в стороне.

Стоит отметить, что руководитель коллектива приморских угольщиков в 2013 году был награжден Почетной грамотой Президента России. Получая награду, Александр Заньков отметил в этом прежде всего заслугу своего коллектива.

- Данную награду считаю признанием заслуг всего коллектива угольщиков ОАО «Приморскуголь», который достойно выполняет стратегическую задачу по обеспечению региона твердым топливом», - отметил руководитель ОАО «Приморскуголь».

Евгений СИДОРОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.