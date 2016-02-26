Дальневосточников продолжит бить током

Идея снижения тарифов на энергию для Дальнего Востока, высказанная, между прочим, самим президентом, завязла в бесконечных согласованиях

Ведомства раскритиковали проект ФАС по введению субсидий для генкомпаний на Дальнем Востоке за счет потребителей остальной страны. Служба в попытке выполнить поручения президента по снижению тарифов составила компромиссный проект, где нет ни объемов компенсаций, ни льготных регионов, ни схемы распределения средств, пишет Деловая газета "Золотой Рог". В результате его не согласовали не только идеологические противники такого субсидирования - Минэнерго и Минэкономики, но и Минвостока, пишет «Коммерсант». Разногласия будет разрешать инициатор надбавки - вице-премьер Юрий ТРУТНЕВ.

Обсуждение того, как снизить цены на электроэнергию для Дальнего Востока, не навредив остальным потребителям, перешло на уровень правительства. ФАС, выполняя поручение Владимира ПУТИНА о снижении тарифов для Дальнего Востока до среднероссийского уровня, разработала законопроект, который дает возможность устанавливать надбавку для потребителей Европы и Сибири, чтобы компенсировать более высокие затраты производителей энергии в ДФО. Предлагается, что получателем денег станет «РАО ЭС Востока». Проект обсуждали на согласительном совещании. Документ ожидаемо не устраивает Минэкономики и Минэнерго, против даже главный идеолог надбавки - Минвостока. «Проект будет в ближайшие дни направлен в правительство с сохранившимися разногласиями»,- заявил «Ъ» глава управления электроэнергетики ФАС Дмитрий ВАСИЛЬЕВ. По сведениям источников «Ъ», их придется урегулировать инициатору выравнивания тарифов на Дальнем Востоке - вице-премьеру Юрию Трутневу.

По мнению Минэкономики, снижение тарифов для всех регионов ДФО не приведет к росту инвестиционной привлекательности, при этом рост цен на оптовом рынке из-за введения надбавки увеличит инфляцию, сообщил в письме в ФАС замглавы Минэкономики Николай ПОДГУЗОВ 16 февраля. «РАО ЭС Востока» не может выступать получателем надбавки: компания не имеет генерирующих активов в непосредственном распоряжении (они принадлежат дочерней Дальневосточной генерирующей компании) и не продает электроэнергию на оптовый рынок. По мнению Минэкономики, скидку стоит давать только новым энергоемким потребителям в изолированных зонах (Магадан, Чукотка, Якутия, Сахалин и Камчатка, где тарифы в несколько раз выше среднего по РФ), что потребует не более 2-3 млрд руб. в год, которые можно получить из дополнительных дивидендов «РусГидро» (владеет «РАО ЭС Востока»).

Минэнерго считает, что проект ФАС приведет к дополнительной нагрузке, в том числе на бюджетных потребителей, что противоречит поручению президента, который требовал не использовать для снижения тарифов бюджетные деньги. Об этом говорится в письме замминистра Вячеслава КРАВЧЕНКО в ФАС от 12 февраля. По мнению ведомства, сначала надо понять перечень потребителей, нуждающихся в снижении тарифа, и производителей, которым требуется компенсация, а также оценить дополнительную нагрузку от этого решения на оптовый рынок.

Минвостока, в свою очередь, считает проект ФАС недостаточно амбициозным. В своем отзыве от 12 февраля первый замглавы министерства Александр ОСИПОВ отмечает, что у «РАО ЭС Востока» нет полномочий для снижения тарифов и кроме этой компании электроэнергию на Дальнем Востоке производят еще 243 организации - не ясно, как они будут получать компенсации. В целом ведомство не устраивает, что в проекте нет конкретных сумм компенсации, категорий потребителей и регионов. Дмитрий Васильев заявил «Ъ», что «пока это рамочный механизм, правительство сможет в дальнейшем определять конкретные регионы его применения, категории потребителей, а также уровень снижения цен».

Ассоциация «Сообщество потребителей энергии» также просит главу ФАС Игоря АРТЕМЬЕВА снять проект. Они подчеркивают, что добывающие производства на Дальнем Востоке не чувствительны к снижению цен на электроэнергию, куда важнее уровень оплаты труда и доступность кредитов. Вместо перекладывания тарифов ДФО на остальные регионы потребители просят доказать обоснованность действующих тарифов на электроэнергию. Как и ведомства, потребители отмечают, что ФАС не оценила социально-экономические последствия от введения надбавки (рост цен на опте, необходимые объемы компенсации).

Всецело поддерживают механизм компенсаций только в «РАО ЭС Востока», там надеются, что он распространится на всю территорию Дальнего Востока. По словам федерального чиновника, знакомого с обсуждением, проект ФАС позволяет собрать надбавку на любые цели, в том числе на компенсацию выпадающих доходов компании, что никак не связано со снижением конечных тарифов. Но, по его мнению, государство вряд ли будет решать сейчас проблемы одной госкомпании за счет европейских и уральских потребителей, поэтому вопрос вновь вернется на высокий политический уровень.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.