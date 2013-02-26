Рынок охлажденного мяса в Приморье становится более цивилизованным

Рост рынка охлажденного мяса в стране прогнозировали еще с начала действия различных программ развития сельского хозяйства. Как и ожидалось, сначала выросли объемы производства мяса птицы, поскольку инвестиции в самую быстро окупаемую отрасль животноводства пошли еще до принятия этих программ. Но теперь на прилавках практически каждого крупного магазина наряду с охлажденной курятиной появилась свинина и даже кое-где говядина.

Конечно, до полного удовлетворения потребностей региона в этом продукте пока далеко. В Приморье по-прежнему население в большинстве своем потребляет все-таки мороженое мясо. Не спешат переходить на охлажденное и мясоперебатывающие предприятия, поскольку импортное мороженое сырье дешевле свежего местного. По данным департамента сельского хозяйства, в Приморском крае доля в потреблении мяса собственного производства переработчиками только 5%, остальные 95% - завозное мороженое сырье. А вот магазины в последнее время стали с большим интересом относиться к нему, чем прежде. Как пояснили в сети «Фреш 25», производители свинины стали стандартизировать свою продукцию, разделывать ее полностью и поставлять в упакованном виде, чего раньше практически не было.

Впрочем, полную разделку в Приморье делает все-таки одно предприятие - недавно запущенный свинокомплекс в селе Прохоры, принадлежащий ООО «Мерси трейд». Это хоть и самый крупный производитель на сегодняшний день, но не единственный. Остальные производители поставляют в магазины мясо в виде полутуши, что вынуждает продуктовые сети содержать разделочные цеха. Соответственно, торговая наценка включает и расходы на их содержание.

«В западных, центральных регионах нашей страны на прилавках магазинов почти нет замороженного мяса, - говорит руководитель проекта «Розница» сети магазинов «Три кота» Андрей СОЛОНИЧЕНКО, - в замороженном виде там можно купить в основном только экзотику, например, набор для фарша и т.д. Владивосток, пожалуй, единственный город, где в супермаркетах, можно сказать, не продают мяса. А на то, что есть, ценник очень высокий. Если на западе страны полутушу продают по 140 рублей за кг, а это значит, что при разделке закупочная цена на мякоть находится на уровне 250 рублей, то у нас полутушу неразделанную магазины покупают по 200 рублей за кг, т.е. мякоть будет в этой туше стоить порядка 350 рублей за кг. Наценку поэтому мы делаем небольшую - 10-20%. В нее входят и расходы на содержание разделочного цеха, и НДС, который ложится на нас, а не на поставщика. В общем, получается, что при таком ценнике - это не выбор мяса на прилавке».

Очевидно, выбор будет увеличиваться по мере роста производства в самом Приморском крае. Этот предстоящий рост - вполне предсказуемое явление. Все-таки в крае работают и имеют планы развития, по крайней мере, три относительно крупных производства мяса, не считая тех сельхозпредприятий, у которых мясо не является основным направлением производства. При этом, конечно, неизменным поставщиком остаются и мелкие хозяйства, в том числе частные подворья. Но доля их, по некоторым оценкам, небольшая, например, хозяйства населения производят всех видов и сортов мяса, включая птицу и кролика, порядка 23% от общего объема.

Пока в регионе наиболее крупными поставщиками местного мяса на рынок являются свинокомплекс в селе Прохоры с ежедневными объемами в 3 тонны и животноводческое хозяйство «Армада» с объемом поставок 2 тонны в день. Оба эти хозяйства имеют довольно масштабные проекты развития, которые позволят, по меньшей мере, через год удвоить объемы их производства. Свинокомплекс в селе Прохоры планирует выйти на проектную мощность следующим летом. «Армада» уже в этом году рассчитывает начать строительство многоуровневого свинокомплекса в несколько этажей, что позволит поднять поголовье до 30 тыс. Кроме того, возможно, к концу нынешнего года будет завершено строительство свинокомплекса в селе Зеленодольское, куда еще в 2011 году было завезено поголовье племенных животных.

«Армада» кроме свинины не так давно стала поставлять на рынок и мясо говядины. Это, пожалуй, единственное в крае промышленное производство говядины. По словам заместителя директора «Армады» Александра ПЕРВОВА, их стадо коров мясной породы собрано из тех животных, которые в 2007 году были завезены из Австралии.

«Мы привезли герефордовских коров из двух хозяйств Приморья, в общей сложности 220 голов, и сейчас у нас уже 600 голов. Говядину мы только начали в прошлом году поставлять, в общей сложности продали мяса примерно на 4 млн рублей. В этом году будет больше. А со свининой мы уже 8 лет на рынке. До появления торговых сетей «Пять плюс», «Фреш 25», куда мы поставляли мясо в последние годы, продавали его в Уссурийске, затем Дальнереченске, Находке, Фокино. Цена у нашего мяса в районе 180 руб за кг, при этом мы не работаем с посредниками. Мясо доставляем покупателям самостоятельно. Кроме того, у нас кормовая база в основном своя. В прошлом году мы засеяли 21 тыс. га. В этом году должны еще увеличить на 10 тыс. га. Таким образом, выходим на первое место по посевным площадям в крае», - рассказывает Александр Перов.

Если относительно крупные предприятия не испытывают проблем со сбытом, то небольшие животноводческие хозяйства не всегда могут успешно реализовать свою продукцию. Проблемы небольших хозяйств, в общем-то, очевидны. С одной стороны, не все они в состоянии создать собственное производство кормов. А затраты на корма - это ключевой фактор в себестоимости и, соответственно, в формировании цены. Кроме того, именно в мелких хозяйствах сохраняются так называемые сальные породы свиней, широко распространенные в прошлом и почти не востребованные сегодня. И вдобавок ко всему, у них, как правило, нет своей бойни, нет первичной разделки. А «Дальневосточный агрокомплекс» - единственное предприятие в Приморье, имевшее в своей структуре соответствующий современным требованиям убойный цех, - вынуждено было этот цех закрыть по причине недозагрузки. В итоге рынок для небольших животноводческих хозяйств часто остается малодоступным. Кроме того, они очень чувствительны к колебаниям цен на рынке и с осторожностью оценивают собственные перспективы в связи с вступлением России в ВТО.

«Зимой, как правило, спрос улучшается, но летом реализовать продукцию намного сложнее, - говорит директор «Арсеньевского свинокомплекса» Николай БЕСШАПКИН, - Тем более цены в последнее время упали. Если в прошлом году свинину в живом весе мы продавали по цене 110-120 рублей за кг, то в эту зиму - 95-110 рублей за кг. Мы ждем принятия новой региональной программы развития сельского хозяйства, разработанной с учетом вступления в ВТО, поскольку в первые же месяцы после вступления цены на свинину на российском рынке снизились».

В то же время в компании «Армада» считают, что это осеннее снижение стоимости свинины в опте - не более чем сезонное колебание цены, и едва ли оно было вызвано вступлением в ВТО. Во-первых, уже в декабре цены стали подниматься, а во-вторых, конечный потребитель никакого снижения стоимости мяса в магазинах не почувствовал. Розница, по мнению специалиста компании, удерживавшая цены на прежнем уровне, получила определенную выгоду от этого снижения. Что же касается ВТО, то реально почувствовать его влияние можно будет не ранее 2018 года, когда будут сняты последние ограничения и торговля мясом на российском рынке будет совершенно свободной. Но сейчас в России пока еще действует запрет на ввоз импортной свинины, она завозится только по квотам. И на рынке по-прежнему сохраняется существенный дефицит мяса.

Елена АБАШЕВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.