Приморские яйца докатились до убытков

Птицеводческий бизнес Приморья работает уже почти с нулевой рентабельностью

Птицефабрики Приморского края испытывают дефицит фуражной пшеницы и сои, которые являются основой кормовой базы. Зерновой дефицит аукнулся в Приморье небывалым поднятием цен на зерно. Если раньше предприятия приобретали зерно по 6,5 рублей за килограмм, то сегодня фуражная пшеница уже перешагнула отметку в 14 рублей. Птицеводческий бизнес работает уже почти с нулевой рентабельностью, причем больше всего страдает яичное производство.

Тем не менее яичные птицефабрики региона стараются держать минимальные цены. Отпускная цена на птицефабрике «Устье» Уссурийского района в среднем составляет 46 рублей, на птицефабрике «Уссурийская» Артемовского городского округа - 50 рублей. К уровню аналогичного периода прошлого года цены выросли на 12-15%.

Вице-губернатор Приморского края Александр СИДОРЕНКО отмечает что в структуре себестоимости яйца затраты на корма составляют 60%. К сожалению, закрыть потребности птицеводов в кормах на уровне края невозможно. Пять лет назад департаментом сельского хозяйства в бюджете закладывалось субсидирование производства пшеницы, однако с нестабильностью урожая этой культуры существенного роста производства не произошло. По-прежнему фуражная пшеница и мука в подавляющем большинстве завозятся из Сибири. Что касается поддержки птицеводства, которое по всей стране оказалось в сложной экономической ситуации в связи с ростом цен на зерно пшеницы, то на уровне Минсельхоза прорабатывается механизм субсидирования кормов.

Будет ли механизм субсидирования разработан на краевом уровне, неясно. Долгие годы идет обсуждение проекта создания в крае зернового фонда, однако дальше обсуждений дело не идет. А вот конкуренция на рынке яичной продукции очень жесткая. Приморье всегда было местом сбыта завозной продукции, причем очень часто конкуренция между компаниями ведется не совсем добросовестно.

Любое поднятие цен местными производителями подстегивает оптовиков, работающих на завозном яйце, искать в сибирских регионах максимально дешевую продукцию. Однако очень часто качество это продукции вызывает сомнение, логистика такова, что яйцо, идущее автомобильным или железнодорожным транспортом, приходит сюда, когда срок хранения уже истекает. Однако это не мешает компаниям стараться реализовать просроченную продукцию, по сниженным ценам.

На прошлой неделе во Владивостоке на крупной оптово-розничной торговой базе сотрудниками Россельхознадзора обнаружены хранение и реализация свыше 50 тыс. просроченных куриных яиц. Их срок годности истек еще 17 февраля этого года. На продукцию полностью отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы, а также иные документы, подтверждающие качество и безопасность хранимой продукции. Реализовывало просроченную продукцию ООО «Александра».

«В момент осмотра продукции инспекторами Россельхознадзора владелец заявил, что все коробки с просроченным яйцом он заблаговременно из реализации исключил и отложил в сторону для его последующей утилизации. Как раз в этот момент на складе, где хранилась партия просроченного яйца, появились двое покупателей, которые сообщили проверяющим, что утром этого же дня они приобрели 7 коробок с яйцом, а сейчас они приехали забрать их. Как выяснили проверяющие, эти 7 коробок были проданы из партии просроченных яиц. Реализовываться просроченная продукция должна была в ряде магазинов города Владивостока. В настоящее время все 150 коробок с просроченной продукцией исключены из оборота, возбуждено дело об административном правонарушении. Более того, при выявлении такого просроченного товара, наши инспекторы в дальнейшем его отслеживают. Если предприниматель его перерабатывает, мы смотрим, кому он его отдает на переработку. Если он принимает решение об утилизации, то при необходимости мы выезжаем на место уничтожения продукции», - рассказал «ЗР» помощник руководителя территориального управления Россельхознадзора по Приморскому краю Виталий САЛЕНКО.

Также представители контролирующего ведомства подчеркнули, что любое выявленное просроченное яйцо в дальнейшем не должно быть реализовано в пищевое производство. По их мнению, технологии предприятий должны понимать, что, используя просроченное яйцо, компания подвергает риску здоровье своих потребителей, поэтому предприниматель, дорожащий своей репутаций и своим товаром, откажется от приобретения подобного товара.

Представители ООО «Александра» от комментариев отказались. Однако известно, что компания только недавно начала работать на этом рынке, приобретя оптовый склад на оптовой базе, который ранее принадлежал другому яичному оптовику в лице ИП Пролетарский. Но эта известная фирма прекратила свою деятельность, а все активы продала разным компаниям.

Уход этой фирмы с рынка показывает, что цивилизованный яичный бизнес имеет все меньшую рентабельность, а вот поставки проблемного яйца в розницу могут давать неплохой доход. Ведь в торговых точках завозное яйцо всего на несколько рублей дешевле местного, но для потребителя это может иметь главенствующее значение. Поэтому в ход идут всевозможные хитрости. Например, предприниматели могут переклеивать товарные этикетки или мешать партии нормального яйца с яйцом, чей срок годности закончился.

Сами представители сибирских птицефабрик ситуацию с изъятием их продукции из оборота не комментируют. «Мы отправили яйцо в адрес ООО «Александра» в конце января, видимо, возможно, оно и было изъято. Почему оптовик не снял его с реализации, мы не знаем. Но подобные скандалы сказываются на репутации нашей компании», - отметили в службе сбыта СХОАО «Белореченское». Правда, назвать отпускную цену для приморской фирмы категорически отказались.

На фоне активного демпинга со стороны сибирских производителей, местные производители попадают во все более тяжелую финансовую ситуацию. Повышение сырья до отметки 14 рублей уже настолько критично, что, возможно, существует угроза забоя части промышленного стада. Но повышение отпускных цен предприятия не рассматривают в качестве панацеи. По словам представителей птицефабрик, они и дальше будут сдерживать цены, хотя затраты на производство уже давно превышают повышение цен в процентном отношении.

Виталий МОРОЗОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.