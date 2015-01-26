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В Приморье в крупной партии фермерского молока обнаружены антибиотики
По результатам лабораторных исследований, проведенных в рамках ветеринарной сертификации, в крупной партии молока обнаружены антибиотики, содержание которых в молоке не допускается, сообщили газете "Золотой Рог" в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.
Так, в ходе платных лабораторных исследований, проведенных в рамках ветеринарной сертификации пищевой продукции, специалистами ФГБУ «Приморская ветеринарная межобластная лаборатория» Россельхознадзора в крупной партии коровьего сборного молока из Октябрьского района Приморского края обнаружено содержание такого антибиотика, как пенициллин. Размер забракованной партии фермерского молока составил 2,2 тысячи литров.
Согласно требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции», содержание пенициллина в молоке не допускается. Соответственно, как сообщили в ветеринарной лаборатории, ветеринарное свидетельство, дающее право на свободный оборот и реализацию пищевой продукции, выдано не будет.
Длительное использование в пищу продуктов, содержащих остаточные количества антибиотиков, может вызвать неблагоприятные для здоровья человека последствия – это аллергические реакции, дисбактериоз, образование и передачу резистентных форм микробов.
Одним из основных факторов, обуславливающих в некоторых случаях наличие антибиотиков в молоке является медикаментозное лечение коров и профилактика у них различных заболеваний. Соответственно, используемые при этом лекарственные средства попадают в молоко. Иногда антибиотики, например, такие как пенициллин, добавляют непосредственно в молоко для задержки его скисания.
Как сообщили в ветеринарной лаборатории, сразу же после получения результатов анализов, информация об опасном выявлении была отправлена срочным донесением в адрес Россельхознадзора (г. Москва), в адрес Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.
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как-то не удивлён. вернее удивлён, что обнаружили всего в одной партии. другие что, на луне своих буренок растят?