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Синдром PSY поднял Корейскую волну
Невероятная популярность певца PSY, композиция которого «Каннамский стиль» поднялась на верхние ступеньки американского чарта «Биллборд», позволяет говорить о «синдроме PSY», охватившем весь мир. Не будет преувеличением сказать, что наступила так называемая эпоха Корейской волны.
В связи с этим Национальная Организация Туризма Кореи (НОТК) совместно с Институтом международного образования университета Кёнхи организовала образовательную программу «Fun Korean Lesson Trip» (FKLT), которая подразумевает краткий курс изучения корейского языка в доступной игровой форме, проживание в корейской семье, а также ознакомление с культурой страны.
Эта программа – прекрасный шанс для тех поклонников Корейской волны, кто не может в течение долгого времени жить в Корее, но хотел бы посетить её и познакомиться с языком и культурой Страны утренней свежести.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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Один придурок попрыгал 2 минуты --лучший хит!!Вывод:-- больное деградированное общество!!