Примтеплоэнерго расширило график приема потребителей Приморского края

ВЛАДИВОСТОК, 26 января, ZRPRESS. Теперь специалисты предприятия будут встречаться с абонентами Приморского края чаще. Более того, граждане смогут поговорить и с юристом, и представителями службы сбыта и тепловой инспекции, и с директором филиала или начальником теплового района - в зависимости от того, где идет прием.

В филиалах такой расширенный прием будет вестись еженедельно, а в тепловых районах раз в месяц. Графиком приема размещен на сайте КГУП «Примтеплоэнерго» (www.primtep.ru) в разделе «официальная информация».

Жители Приморья могут также задавать свои вопросы на прямую линию - она действует в Примтеплоэнерго почти год. Телефоны установлены в каждом филиале и тепловом районе. Звонок по номеру 0 - 1700 бесплатный. Можно позвонить и с домашнего телефона по номеру 8 (4232) 30-31-67. Но этот звонок будет уже платным. Срок ответа на вопрос, заданный по прямой линии, в течение десяти дней, сообщает пресс-служба КГУП «ПРИМТЕПЛОЭНЕРГО»