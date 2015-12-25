В Приморье "Бор" не вынес аппетитов москвичей

АО «Горно-химическая компания «Бор» (ГХК «Бор», эксплуатирует единственное действующее борное месторождение в России) в ближайшее время будет переименовано в «Дальнегорский ГОК». Это уже вторая реинкарнация градообразующего предприятия Дальнегорска, павшего под очередным натиском московского капитала. При этом нынешние собственники химкомбината продолжают выкачивать из предприятия доходы. Подробнее в материале деловой газеты "Золотой Рог":

Решение о введении процедуры внешнего управления в отношении АО «Горно-химическая компания «Бор» (ГХК «Бор», эксплуатирует единственное действующее борное месторождение в России) 10 ноября принял Арбитражный суд г.Москвы. Суд открыл конкурсное производство в отношении должника сроком на 6 месяцев и утвердил конкурсным управляющим Андрея БЕРСЕНЕВА, который ранее был временным управляющим. Отчет управляющего о проделанной работе запланирован на 26 апреля 2016 года.

Напомним, что в конце 2014 года ГХК «Бор» лишилась части имущества на 398,750 млн рублей, в том числе галерей и корпусов обогатительной фабрики. Новым собственником активов выступает ЗАО «ФинИнвест» (Москва). То самое, что подало иск о банкротстве ГХК «Бор». В настоящее время долг «Бора» перед московской компанией превышает 3,776 млрд рублей. Еще на 3,435 млрд рублей претендует ЗАО «Астера», на 3,514 млрд рублей – кипрская Poncirus Holdings Ltd. Задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами на начало 1 октября 2015 года составляла 1,024 млрд рублей.

Справка "ЗР": Первый раз внешнее управление на приморском химкомбинате было введено в 2000 году по заявлению ОАО «Энергомашкорпорация». В 2003 году внешнее управление было введено уже по заявлению инвестиционной компании «Альянс-Капитал», которая ранее перехватила активы «Бора». В результате в 2005 году ОАО «Бор» было ликвидировано, а на его базе создано ЗАО «Горно-химическая компания «Бор», ныне АО. В 2011-2014 годах комбинат входил в состав частной холдинговой компании O1 Group, основанной Борисом МИНЦЕМ и осуществляющей инвестиции в различные сферы экономики.

Именно с этими инвесторами были связаны все положительные ожидания властей Приморья. Однако за последний год контроль над «Бором» перешел к никому не известным компаниям, само АО было перерегистрировано с Дальнегорска на Москву, а предыдущие владельцы, как и следовало ожидать, «умыли руки». Согласно последнему списку аффилированных лиц, в настоящее время основным акционером АО «ГХК «Бор» является Виталий ПАШЕНЦЕВ, единственный собственник зарегистрированного в Москве ООО «Селена», которому, в свою очередь, принадлежат 67,5% акций приморского химкомбината. Еще 25% принадлежат кипрскому офшору Setilius Development Limited (66,7% которого записаны за офшором с Тортолы Derfino Ventures ltd), 7,5% - кипрской Nordan Limited.

Перспективы «Бора» выбраться из долговой «ямы» равны нулю: по сведениям Деловой газеты «Золотой Рог», в списке кредиторов «Бора» фигурируют астрономические суммы.

Мало того, по сведениям Деловой газеты «Золотой Рог», Арбитражный суд Приморского края 17 декабря взыскал с «Бора» в пользу ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» (ДЭК, входит в холдинг «РАО ЭС Востока») 24,337 млн рублей, притом что энергетики настаивали на сумме в размере 42,3 млн рублей.

Ранее энергетики усилили до уровня аварийной брони ограничения поставок электроэнергии в отношении дальнегорского предприятия. «В связи с тем, что таких объемов недостаточно для работы предприятия, производство продукции будет остановлено, что может привести к социальной напряженности на территории Дальнегорска. В текущем году ГХК неоднократно нарушала сроки оплаты текущего потребления и не выполняла обязательства по выплате накопленных ранее долгов. В настоящее время в отношении АО «ГХК «Бор» введена процедура банкротства. Конкурсным управляющим назначен Андрей Берсенев, который осуществляет контроль предприятием из Москвы. На сегодняшний день со стороны управляющего никаких попыток договориться с энергетиками предпринято не было», - поясняла энергокомпания.

При этом «Бор» продолжает весьма успешно работать. По итогам 9 месяцев 2015 года объем выручки составил 1 млрд 801,548 млн рублей, в том числе 1,432 млрд рублей приходится на борную кислоту, основной экспортный актив «Бора».

Федерация профсоюзов Приморского края уже озвучила, что в марте 2016 года более 2,5 тысяч работников «Бора» лишатся работы.

«Это будет самым масштабным высвобождением работников в крае за последние 10 лет. Люди останутся без зарплаты, без возможности содержать свои семьи и без возможности трудоустроиться: других рабочих мест для них в городе нет», – сказал председатель Приморской краевой организации Росхимпрофсоюза Максим САЕНКО.

На самом деле ситуация не столь трагична. По данным Деловой газеты «Золотой Рог», большая часть персонала «Бора» перекочует в новую компанию, которая в очередной раз будет создана на руинах старой. По словам первого вице-губернатора Василия УСОЛЬЦЕВА, «Бор» в ближайшее время будет переименован в «Дальнегорский ГОК».

«Это не должно вызывать у работников опасений: остановка производства при этом не запланирована. Главное, что предприятие работает, план выполняется. Никаких массовых увольнений, никаких потрясений не будет», – пояснил Василий Усольцев.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.