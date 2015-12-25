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Владивосток отдаст долгострой в хорошие руки
Старейший долгострой Владивостока – школа на ул. Черняховского – 29 декабря сможет обрести новую жизнь или снос. В зависимости от того, в чьи руки этот объект попадет в результате аукциона, который в этот день проведет МКУ «Агентство по продаже муниципальных земель и недвижимости». Строительство этой школы было начато еще в советское время, но затем было прекращено в связи с отсутствием финансирования. В сегодняшнем виде законченная в монтаже, но пустая коробка здания простояла более четверти века. Об этом сообщает деловая газета "Золотой Рог".
Как пояснили в администрации города, к сожалению, в результате того, что рядом с этим объектом был построен большой супермаркет, недостроенное здание уже не может рассматриваться в качестве будущей школы или иного образовательного детского учреждения. Жесткие санитарные нормы не позволяют близкое соседство зданий столь разного назначения. Это главная причина, хотя имеются и другие. Это при том, что сама по себе школа здесь была бы кстати, потому что рядом недавно появился новый большой жилой комплекс «Молодежный». Впрочем, недалеко от недостроенного объекта полноценно функционируют две школы.
В аукционной документации отмечается, что строительная готовность недостроенной школы с площадью помещений около 10,9 тыс. кв. метров на сегодня составляет 39%. Ее рыночная и стартовая стоимость определена в 157,3 млн рублей. И в эту стоимость включен прилагающийся к недострою земельный участок площадью 19 373 кв. метров, то есть почти два гектара. Для участников аукциона этот объект будет интересен тем, что он не имеет никаких обременений, претензий и пр. и его можно перепрофилировать по своему усмотрению.
А 30 декабря МКУ «Агентство по продаже муниципальных земель и недвижимости» разыграет право аренды на интересные объекты исторического наследия города, входящие в состав комплекса Владивостокской крепости.
Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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