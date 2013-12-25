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На федеральной трассе Владивосток - Хабаровск построят 5 развязок

25 Декабря 2013, 18:18 | Приморье

Росавтодор объявил сразу пять конкурсов на разработку проектной документации реконструкции участков трассы Хабаровск - Владивосток.

Реконструировать предполагается 113 км трассы - на участках от 467-го до 477-го км, от 527-го до 615-го км и от 687-го до 703-го км. Все они находятся на территории Приморского края - в районе городов Спасск-Дальний и Уссурийск.

Предполагается, что после реконструкции участка 467-477 км дорога останется двухполосной, однако станет шире, категория дороги повысится до II. На остальных участках дорога станет четырехполосной с разделительной полосой посередине, на ней появятся 5 развязок.

Согласно документации Росавтодора, реконструкция этих участков может обойтись примерно в 43 млрд рублей.

Стоимость работ по подготовке проектов определена суммарно в 382,2 млн рублей. Заявки на участие в тендерах принимаются до 3 февраля, выполнить работы планируется в 2014-2015 годах.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Олег Клименко
Теги: Росавтодор  дороги  конкурс  реконструкция 



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