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На федеральной трассе Владивосток - Хабаровск построят 5 развязок
Росавтодор объявил сразу пять конкурсов на разработку проектной документации реконструкции участков трассы Хабаровск - Владивосток.
Реконструировать предполагается 113 км трассы - на участках от 467-го до 477-го км, от 527-го до 615-го км и от 687-го до 703-го км. Все они находятся на территории Приморского края - в районе городов Спасск-Дальний и Уссурийск.
Предполагается, что после реконструкции участка 467-477 км дорога останется двухполосной, однако станет шире, категория дороги повысится до II. На остальных участках дорога станет четырехполосной с разделительной полосой посередине, на ней появятся 5 развязок.
Согласно документации Росавтодора, реконструкция этих участков может обойтись примерно в 43 млрд рублей.
Стоимость работ по подготовке проектов определена суммарно в 382,2 млн рублей. Заявки на участие в тендерах принимаются до 3 февраля, выполнить работы планируется в 2014-2015 годах.
Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.
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